Aicina pieteikties dalībai Saeimas un NVO forumā “Kopīgas vērtības. Kopīga valsts”

Piektdien, 17.aprīlī, Saeimā norisināsies ikgadējais nevalstisko organizāciju (NVO) forums “Kopīgas vērtības. Kopīga valsts”, kurā deputāti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji tiksies, lai vērtētu savstarpējo sadarbību un vienotos par kopīgiem principiem tās stiprināšanai. NVO pārstāvji aicināti pieteikties dalībai forumā līdz 13.aprīļa pulksten 17.00.
Paredzēts, ka foruma dalībnieki strādās trīs paralēlās diskusiju grupās, kurās analizēs būtiskākos sadarbības aspektus: kopīgu vērtību un sadarbības principu veidošanu starp likumdevēju un pilsonisko sabiedrību, solidaritātes un stipru kopienu nozīmi valsts drošībā, kā arī sabiedrības līdzdalību un iesaisti, stiprinot piederības sajūtu un uzticēšanos.
Diskusijās īpaša uzmanība tiks pievērsta kopīgas atbildības stiprināšanai par valsts attīstību, uzsverot, ka valsts nav nodalāma no sabiedrības, bet balstās līdzdalībā. Sarunās tiks meklēti risinājumi, kā veicināt uzticēšanos un nostiprināt izpratni, ka valsts ilgtspēja un drošība ir atkarīga no ikviena iesaistes.
Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji forumam aicināti pieteikties elektroniski līdz 13.aprīļa pulksten 17.00.
Forums ir kļuvis par ikgadēju parlamenta tradīciju un ir daļa no plašāka dialoga ar pilsonisko sabiedrību. Ikdienā sabiedrībai ir iespējas iesaistīties Saeimas darbā, piemēram, komisiju sēdes ir atklātas un tajās, izlemjot jautājumus, kā ekspertus regulāri pieaicina arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.
Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību balstās Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbības deklarācijā, kas paredz sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, veicinot atklātību, uzticēšanos un kopīgu atbildību par valsts attīstību.
