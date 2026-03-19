Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija: atbildīgās institūcijas nesaskata draudus vēlēšanu procesam

Ceturtdien, 19. martā, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija sasauca ārkārtas sēdi, lai uzklausītu atbildīgo iestāžu sniegto informāciju par medijos izskanējušajiem jautājumiem saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem informācijas tehnoloģiju iepirkumos un to iespējamo ietekmi uz Saeimas vēlēšanu procesu.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs: “Ir svarīgi jau laikus pārliecināties, ka gatavošanās process vēlēšanām nav apdraudēts. Šodien pārliecinājāmies, ka atbildīgās institūcijas strādā pēc plāna un ir gatavas dažādiem scenārijiem. Mēs turpināsim sekot procesam un sniegsim visu nepieciešamo atbalstu, lai nodrošinātu drošu un uzticamu vēlēšanu procesu, kas ir demokrātiskas valsts pamats”.
Sasaucot komisijas sēdi, deputāti vēlējās pārliecināties, vai izskanējusī informācija par valsts digitālo sistēmu iespējamo neatbilstību drošības un caurskatāmības standartiem neapdraud uzticamu vēlēšanu norisi.
Sēdē piedalījās Centrālās vēlēšanu komisijas, Valsts digitālās attīstības aģentūras un Valsts datu aizsardzības inspekcijas pārstāvji. Komisijas deputāti lūdza atbildīgajām institūcijām sniegt skaidrojumu par līdz šim veiktajām darbībām un risinājumiem, kas nepieciešami, lai novērstu iespējamos riskus digitālo pakalpojumu un vēlēšanu sistēmu darbībā.
Kliedējot izskanējušās bažas, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris apliecināja: “Vēlēšanas nav apdraudētas un process notiek pēc iepriekš plānotā grafika. Mēs šobrīd strādājam pie scenārija ar balsu skaitīšanas skeneru izmantošanu, kuru testēšanu uzsāksim maijā. Kā alternatīvais rezerves scenārijs ir balsu skaitīšana manuāli, kam arī nepieciešamības gadījumā būsim gatavi”.
Komisija arī informēja, ka sekos līdzi tiesībsargājošo iestāžu turpmākajai informācijai par iespējamiem pārkāpumiem IT iepirkumos, īpaši ņemot vērā Eiropas Prokuratūras un Valsts policijas rīcībā esošos datus par aizdomām par krāpšanu 1,5 miljonu eiro apmērā, kā arī KNAB izmeklējamo kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu izpaušanu.
Saeimas Preses dienests