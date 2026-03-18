Saeima lems par kriminālatbildību intīmu materiālu izplatīšanā un bargākiem sodiem par uzbrukumiem mediķiem

Saeimai ceturtdien, 19.martā, turpinās skatīt 12.marta sēdes darba kārtību. Uzreiz pēc tās sāksies 19.marta sēde, kurā galīgajā lasījumā lems par kriminālatbildību par intīmu materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas un bargākiem sodiem par uzbrukumiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.
12.marta sēdes darba kārtībā palicis neizskatīts jautājums par grozījumiem likumā “Par piesārņojumu”. Tie paredz pašvaldībām plašākas pilnvaras izklaides trokšņa ierobežošanai.
Otrajā lasījumā deputāti skatīs jauna Sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likuma projektu, kā arī ar to saistītos grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts stiprināt žurnālistu, pētnieku, aktīvistu un citu sabiedrības interešu aizstāvju aizsardzību pret ļaunprātīgām tiesvedībām.
Savukārt pirmajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Operatīvās darbības likumā, ar kuriem paredzēts nodrošināt efektīvāku cīņu pret karteļiem un paplašināt iespējas atklāt citus noziegumus.
Uzreiz pēc 12.marta sēdes jautājumu izskatīšanas sāksies 19.marta Saeimas sēde, kurā galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Krimināllikumā. Ar tiem plānots noteikt kriminālatbildību par intīmu materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas. Tāpat ar šiem grozījumiem noteiks bargākus sodus par uzbrukumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.
Tāpat galīgajā lasījumā Saeima skatīs likuma grozījumus, ar kuriem paredzēts pagarināt nodokļu atvieglojumus speciālajās ekonomiskajās zonās līdz 2050.gadam.
Otrajā lasījumā deputāti lems par likuma grozījumiem, ar kuriem paredzēts pilnveidot valsts kompensācijas sistēmu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.
Savukārt konceptuāli deputāti lems par Konvencijas, ar kuru izveido Starptautisko prasību komisiju Ukrainai, ratifikāciju. Konvencija paredz izveidot starptautisku mehānismu, kas izvērtēs un lems par kompensācijām par Krievijas agresijas Ukrainā radītajiem zaudējumiem. Tāpat pirmajā lasījumā deputāti lems par likuma grozījumiem, ar kuriem paredzēts, ka arī Saeima varēs atjaunot statusu padomju psihiatrijas represiju upuriem.
Tāpat darba kārtībā iekļauts arī lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam.
Deputātiem būs arī jālemj par virkni jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās. Tostarp par Nodibinājuma “Latgales vēstniecība GORS” likumu, ar kuru regulēs kultūras iestādes pārvaldību, par grozījumiem Militārā poligona “Sēlija” izveides likumā, kā arī par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, ar kuriem plānots izveidot depozīta sistēmu vienreizlietojamām e-cigaretēm.
Prezidija apstiprinātajā 19.marta Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauti 46 jautājumi.
Saeimas Preses dienests