Saeima lems par kriminālatbildību intīmu materiālu izplatīšanā un bargākiem sodiem par uzbrukumiem mediķiem

(18.03.2026.)

Saeimai ceturtdien, 19.martā, turpinās skatīt 12.marta sēdes darba kārtību. Uzreiz pēc tās sāksies 19.marta sēde, kurā galīgajā lasījumā lems par kriminālatbildību par intīmu materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas un bargākiem sodiem par uzbrukumiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

12.marta sēdes darba kārtībā palicis neizskatīts jautājums par grozījumiem likumā “Par piesārņojumu”. Tie paredz pašvaldībām plašākas pilnvaras izklaides trokšņa ierobežošanai.

Otrajā lasījumā deputāti skatīs jauna Sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likuma projektu, kā arī ar to saistītos grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts stiprināt žurnālistu, pētnieku, aktīvistu un citu sabiedrības interešu aizstāvju aizsardzību pret ļaunprātīgām tiesvedībām.

Savukārt pirmajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Operatīvās darbības likumā, ar kuriem paredzēts nodrošināt efektīvāku cīņu pret karteļiem un paplašināt iespējas atklāt citus noziegumus.

Uzreiz pēc 12.marta sēdes jautājumu izskatīšanas sāksies 19.marta Saeimas sēde, kurā galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Krimināllikumā. Ar tiem plānots  noteikt kriminālatbildību par intīmu materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas. Tāpat ar šiem grozījumiem noteiks bargākus sodus par uzbrukumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Tāpat galīgajā lasījumā Saeima skatīs likuma grozījumus, ar kuriem paredzēts pagarināt nodokļu atvieglojumus speciālajās ekonomiskajās zonās līdz 2050.gadam.

Otrajā lasījumā deputāti lems par likuma grozījumiem, ar kuriem paredzēts pilnveidot valsts kompensācijas sistēmu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Savukārt konceptuāli deputāti lems par Konvencijas, ar kuru izveido Starptautisko prasību komisiju Ukrainai, ratifikāciju. Konvencija paredz izveidot starptautisku mehānismu, kas izvērtēs un lems par kompensācijām par Krievijas agresijas Ukrainā radītajiem zaudējumiem. Tāpat pirmajā lasījumā deputāti lems par likuma grozījumiem, ar kuriem paredzēts, ka arī Saeima varēs atjaunot statusu padomju psihiatrijas represiju upuriem.

Tāpat darba kārtībā iekļauts arī lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam.

Deputātiem būs arī jālemj par virkni jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās. Tostarp par Nodibinājuma “Latgales vēstniecība GORS” likumu, ar kuru regulēs kultūras iestādes pārvaldību, par grozījumiem Militārā poligona “Sēlija” izveides likumā, kā arī par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, ar kuriem plānots izveidot depozīta sistēmu vienreizlietojamām e-cigaretēm.

Prezidija apstiprinātajā 19.marta Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauti 46 jautājumi.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 18.martā
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
16:00  Saeimas sekretāra biedra Jāņa Grasberga un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Izraēlas parlamentu tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich, kā arī ar bezpeļņas organizācijas JEWNITED.LV pārstāvjiem un miera aktīvisti Rawan Osman