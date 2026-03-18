Saeimā diskutēs par bērnu iesaisti ar viņa veselības aprūpi saistītajos jautājumos

Otrdien, 24. martā, 14.00 notiks Saeimas Analītiskā dienesta izstrādāta pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija, kam sekos ekspertu paneļdiskusija.
Pētījumā analizēti vairāki būtiski jautājumi: vai bērnam ir tiesības patstāvīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, vai viņš var ietekmēt informācijas par savu veselības stāvokli izpaušanu, kā arī no kāda vecuma bērnam ir iespēja pašam sevi pārstāvēt dažādās iestādēs.
Bērnu līdzdalības prakse un pieredze veselības aprūpes jomā Latvijā ir līdz šim maz pētīts un vērtēts jautājums. Nepilngadīga pacienta veselības aprūpē attiecības veidojas starp bērnu, viņa vecākiem un veselības aprūpes profesionāli. Šo attiecību dinamika un hierarhiskais raksturs var radīt izaicinājumus, jo jārod līdzsvars starp katra iesaistītā viedokli, zināšanām un pieredzi, kā arī tiesībām pieņemt lēmumus.
Pētījumā aplūkota problemātika, kas saistīta ar Pacientu tiesību likumā nošķirtām bērna tiesībām ar un bez vecuma ierobežojuma, kura robežšķirtne ir 14 gadu vecums, kā arī vai un kāda līdzās vecuma kritērijam ir nozīme bērna briedumam, spējai saprast un izmantot sniegto informāciju un spējai pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus.
Pētījums tapis pēc Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātu rosinājuma.
Pasākumu atklās un ekspertu paneļdiskusiju vadīs Saeimas priekšsēdētājas biedre dr. Zanda Kalniņa-Lukaševica. Ievadvārdus teiks Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima. Paneļdiskusijā piedalīsies tiesībsardze dr. Karina Palkova, bērnu psihiatrs dr. Ņikita Bezborodovs, Latvijas Pacientu pieredzes asociācijas vadītāja Vita Šteina un pētījuma autore Liene Rācene-Riekstiņa.
Pētījuma prezentācija un diskusija norisināsies Saeimas nama bibliotēkā. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
