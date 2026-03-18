Saeimā diskutēs par bērnu iesaisti ar viņa veselības aprūpi saistītajos jautājumos

(18.03.2026.)

Otrdien, 24. martā, 14.00 notiks Saeimas Analītiskā dienesta izstrādāta pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija, kam sekos ekspertu paneļdiskusija.

Pētījumā analizēti vairāki būtiski jautājumi: vai bērnam ir tiesības patstāvīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, vai viņš var ietekmēt informācijas par savu veselības stāvokli izpaušanu, kā arī no kāda vecuma bērnam ir iespēja pašam sevi pārstāvēt dažādās iestādēs.

Bērnu līdzdalības prakse un pieredze veselības aprūpes jomā Latvijā ir līdz šim maz pētīts un vērtēts jautājums. Nepilngadīga pacienta veselības aprūpē attiecības veidojas starp bērnu, viņa vecākiem un veselības aprūpes profesionāli. Šo attiecību dinamika un hierarhiskais raksturs var radīt izaicinājumus, jo jārod līdzsvars starp katra iesaistītā viedokli, zināšanām un pieredzi, kā arī tiesībām pieņemt lēmumus.

Pētījumā aplūkota problemātika, kas saistīta ar Pacientu tiesību likumā nošķirtām bērna tiesībām ar un bez vecuma ierobežojuma, kura robežšķirtne ir 14 gadu vecums, kā arī vai un kāda līdzās vecuma kritērijam ir nozīme bērna briedumam, spējai saprast un izmantot sniegto informāciju un spējai pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus.

Pētījums tapis pēc Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātu rosinājuma.

Pasākumu atklās un ekspertu paneļdiskusiju vadīs Saeimas priekšsēdētājas biedre dr. Zanda Kalniņa-Lukaševica.  Ievadvārdus teiks Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima. Paneļdiskusijā piedalīsies tiesībsardze dr. Karina Palkova, bērnu psihiatrs dr. Ņikita Bezborodovs, Latvijas Pacientu pieredzes asociācijas vadītāja Vita Šteina un pētījuma autore Liene Rācene-Riekstiņa.

Pētījuma prezentācija un diskusija norisināsies Saeimas nama bibliotēkā. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.

 

Pasākuma programma

 

Mediju ievērībai:

Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 18.martā
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
16:00  Saeimas sekretāra biedra Jāņa Grasberga un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Izraēlas parlamentu tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich, kā arī ar bezpeļņas organizācijas JEWNITED.LV pārstāvjiem un miera aktīvisti Rawan Osman