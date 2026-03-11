Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību ziņos Ministru prezidente Evika Siliņa

Saeimai ceturtdien, 12.martā, ikgadējo ziņojumu par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību sniegs Ministru prezidente Evika Siliņa.
Parlamenta sēdē plānots skatīt arī vairākus citus jautājumus, tostarp Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem likumā “Par piesārņojumu”. Tie paredzēs dot pašvaldībām plašākas pilnvaras izklaides trokšņa ierobežošanai.
Otrajā lasījumā deputāti skatīs jauna Sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likuma projektu, kā arī ar to saistītos grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts stiprināt žurnālistu, pētnieku, aktīvistu un citu sabiedrības interešu aizstāvju aizsardzību pret ļaunprātīgām tiesvedībām.
Tāpat otrajā lasījumā deputātiem būs jāskata grozījumi Zemessardzes likumā, ar kuriem plānots noteikt, ka cilvēkiem, kuri nevar dienēt, ļaus atbalstīt Zemessardzi ar zināšanām un prasmēm.
Saeimas 12.marta kārtējās sēdes darba kārtībā iekļauts 21 jautājums, taču deputāti iesnieguši arī vairākas izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Juridiskā komisija lūgusi konceptuāli skatīt grozījumus Operatīvās darbības likumā, ar kuriem paredzēts nodrošināt efektīvāku cīņu pret karteļiem un paplašināt iespējas atklāt citus noziegumus.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
