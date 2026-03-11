Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību ziņos Ministru prezidente Evika Siliņa

(11.03.2026.)

Saeimai ceturtdien, 12.martā, ikgadējo ziņojumu par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību sniegs Ministru prezidente Evika Siliņa.

Parlamenta sēdē plānots skatīt arī vairākus citus jautājumus, tostarp Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem likumā “Par piesārņojumu”. Tie paredzēs dot pašvaldībām plašākas pilnvaras izklaides trokšņa ierobežošanai.

Otrajā lasījumā deputāti skatīs jauna Sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likuma projektu, kā arī ar to saistītos grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts stiprināt žurnālistu, pētnieku, aktīvistu un citu sabiedrības interešu aizstāvju aizsardzību pret ļaunprātīgām tiesvedībām.

Tāpat otrajā lasījumā deputātiem būs jāskata grozījumi Zemessardzes likumā, ar kuriem plānots noteikt, ka cilvēkiem, kuri nevar dienēt, ļaus atbalstīt Zemessardzi ar zināšanām un prasmēm.

Saeimas 12.marta kārtējās sēdes darba kārtībā iekļauts 21 jautājums, taču deputāti iesnieguši arī vairākas izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Juridiskā komisija lūgusi konceptuāli skatīt grozījumus Operatīvās darbības likumā, ar kuriem paredzēts nodrošināt efektīvāku cīņu pret karteļiem un paplašināt iespējas atklāt citus noziegumus.

Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.

Trešdien, 11.martā
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Azerbaidžānas Republikas parlamenta Azerbaidžānas-Latvijas parlamentārās sadraudzības grupas deputātiem
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:30  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces tikšanās ar Armēnijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Ara Margarian
14:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Armēnijas parlamentu vadītāja Gunāra Kūtra tikšanās ar Armēnijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Ara Margarian