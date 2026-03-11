Nodokļu atvieglojumus speciālajās ekonomiskajās zonās pagarinās līdz 2050.gadam

Lai nodrošinātu stabilu un prognozējamu uzņēmējdarbības vidi reģionos, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 11.martā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus, kas paredz nodokļu atvieglojumu izmantošanas termiņu pagarināšanu speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ).
Komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša uzsver, ka stabils SEZ nodokļu regulējums ir būtisks priekšnoteikums ilgtermiņa investīciju piesaistei un reģionālās ekonomikas attīstībai. “Šis ir līdzsvarots risinājums, kas izstrādāts, konsultējoties ar nozares ekspertiem un uzņēmējiem. Tas nodrošina uzņēmumiem prognozējamu vidi un vienlaikus palīdz veicināt jaunas investīcijas un radīt jaunas darba vietas reģionos,” norāda A.Čakša.
Grozījumi paredz, ka SEZ uzņēmumi nodokļu atvieglojumus varēs piemērot ieguldījumiem un paredzamajām algu izmaksām, kas veiktas līdz 2035.gada 31.decembrim. Savukārt šo ieguldījumu rezultātā uzkrātās nodokļu atlaides uzņēmumi varēs izmantot līdz 2050.gada 31.decembrim.
SEZ uzņēmumiem pieejamas būtiskas nodokļu atlaides – līdz pat 80 procentiem no uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. Pašvaldības savukārt var piešķirt papildu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kas atsevišķos gadījumos ļauj nodokļa slogu samazināt līdz pat 100 procentiem.
Jau iepriekš, 12.februārī, Saeima atbalstīja Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa pagarināšanu līdz 2050.gadam un Alūksnes novada pievienošanu tai. Savukārt 26.februārī Saeima pieņēma grozījumus, ar kuriem līdz 2050.gada 31.decembrim pagarināts arī Rēzeknes un Liepājas speciālo ekonomisko zonu darbības termiņš.
Speciālās ekonomiskās zonas ir viens no valsts instrumentiem investīciju piesaistei un reģionālās ekonomikas attīstības veicināšanai, nodrošinot uzņēmumiem nodokļu atvieglojumus un veicinot jaunu darba vietu radīšanu reģionos.
Lai izmaiņas likumos stātos spēkā, tām jāsaņem Saeimas atbalsts galīgajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests