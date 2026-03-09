Sākas 13. Jauniešu Saeimas vēlēšanas; jaunieši joprojām aicināti pieteikties

Pirmdien, 9. martā, pulksten 10.00 tiek atvērta balsošana par 13. Jauniešu Saeimā iesniegtajā idejām un kandidātiem. Balsošana turpināsies līdz 23.martam, un šajā laikā joprojām var pieteikties arī jauni kandidāti.
Jauniešu Saeimā šogad būs virkne jauninājumu. Projekta noslēgums ir paplašināts uz divām dienām, vienu paredzot komisiju darbam, bet otru – debatēm Jauniešu Saeimas sēdē. Mainīta Jauniešu Saeimas Prezidija ievēlēšanas kārtība, paredzot tajā pārstāvniecību no katra vēlēšanu reģiona. Savukārt debates Jauniešu Saeimas sēdē tiks organizētas tā, lai pēc iespējas izteikties būtu iespējami lielākam dalībnieku skaitam.
Lai piedalītos Jauniešu Saeimā, ir jābūt 15 līdz 20 gadus vecam un jāpiesaka sava ideja tīmekļvietnē jauniesusaeima.lv. Jaunieši šogad aicināti pieteikt idejas vienā no četrām tēmām – medijpratība un drošs internets; iekļaujoša izglītība; valsts drošība; vēlēšanas.
Reģistrēties un pieteikt savu ideju var jau no 2. marta, savukārt 9. martā tiek atvērta balsošana iespēja. Paralēli balsošanai, kas norisināsies līdz 23.martam, jaunieši var turpināt reģistrēties projektam un pieteikt savas idejas. Tāpat kā Saeimas vēlēšanās, arī Jauniešu Saeimas vēlēšanu laikā kandidāti sacenšas par vēlētāju atbalstu. Jaunieši var rīkot vēlēšanu kampaņu un vākt balsis par savu ideju. Taču atšķirībā no Saeimas vēlēšanām, dalība Jauniešu Saeimā ir individuāla, nevis saistīta ar kādu politisko spēku, un balsot iespējams tikai par viena jaunieti. Jauniešu Saeimas vēlēšanu rezultāti būs zināmi 27. martā.
Šogad ievēlētie Jauniešu Saeimas deputāti strādās divas dienas līdzšinējās vienas dienas vietā. Pirmajā darba dienā – 13. aprīlī – norisināsies Jauniešu Saeimas Prezidija ievēlēšana, kā arī darbs nozaru komisijās. Tajās jaunie deputāti vērtēs iesniegtās idejas un sagatavos lēmuma projektus balsojumam Jauniešu Saeimas sēdē. Savukārt otrajā darba dienā – 24. aprīlī – norisināsies Jauniešu Saeimas sēde, kurā projekta dalībnieki debatēs par komisijās izstrādātajiem lēmumu projektiem un balsot par tiem, lai dienas gaitā pieņemtu 13. Jauniešu Saeimas deklarāciju.
Pieņemtā deklarācija tiks nodota visām Saeimas komisijām, frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai deputāti varētu iepazīties ar deklarācijas saturu un apsvērt iespēju tajā paustās idejas aktualizēt Saeimas darbā.
Dalībniekiem, kuri dzīvo ārpus galvaspilsētas, tiks kompensēti sabiedriskā transporta izdevumi līdz Rīgai un atpakaļ.
Jauniešu Saeima ir parlamenta projekts, kas kopš 2011. gada jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām, rīko kampaņu un vāc balsis idejas atbalstam, lai kļūtu par vienu no 100 Jauniešu Saeimas deputātiem.
Saeimas Preses dienests