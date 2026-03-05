Plāno atvieglot iedzīvotājiem piekļuvi informācijai par savām kredītsaistībām

Lai iedzīvotājiem būtu vienkāršāk iegūt pilnīgu informāciju par savām finanšu saistībām un kredītspēju, Saeima ceturtdien, 5.martā, otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
Grozījumi paredz, ka ikviens iedzīvotājs kredītinformācijas birojā varēs vienkopus saņemt informāciju par sevi. Proti iedzīvotāji varēs saņemt ne tikai informāciju par savām kredītsaistībām, bet arī datus par ienākumiem un apgādībā esošajām personām, ko kredītinformācijas birojs būs saņēmis no Valsts ieņēmumu dienesta.
Šī informācija palīdzēs iedzīvotājiem labāk izprast savu finanšu situāciju un pieņemt pārdomātākus lēmumus, piemēram, pirms jaunu kredītsaistību uzņemšanās. Tā var būt noderīga arī gadījumos, kad cilvēks saskaras ar finansiālām grūtībām un meklē risinājumus parādu pārvaldībai, piemēram, konsultējoties ar speciālistiem par iespējām sakārtot savas saistības.
Likumprojekts Saeimā iesniegts kā daļa no plašākas likumprojektu paketes, kuras mērķis ir uzlabot patērētāju aizsardzību kreditēšanas jomā un stiprināt parādu konsultāciju sistēmu.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāizskata Saeimā galīgajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests