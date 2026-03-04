Saeimas priekšsēdētāja Grieķijas vēstniekam: mums jāturpina spēcīgs atbalsts Ukrainai

(04.03.2026.)
VideoGalerija

“Mums ir jāturpina spēcīgs atbalsts Ukrainai, lai karš pēc iespējas ātrāk beigtos, un jāpastiprina spiediens pret Krieviju. Pret agresorvalsti ir jāvērš vēl spēcīgākas Eiropas Savienības sankcijas, aizliedzot tās ēnu flotes kuģiem iebraukt Eiropas ostās,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 4.martā, parlamentā tiekoties ar Grieķijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Evangelu Turnaki (Evangelos Tournakis).

Puses bija vienisprātis, ka atbalsts Ukrainai nedrīkst pazust no dienaskārtības, neskatoties uz satricinājumiem Tuvajos Austrumos. Kā akcentēja Saeimas priekšsēdētāja, sankcijas jāvērš pret sektoriem, kas Krievijai nes ienākumus, ko tā izmanto, lai turpinātu karu. Notikumi Tuvajos Austrumos ietekmēs naftas cenas, un nedrīkstam pieļaut, ka Krievija izmanto to savā labā.

Pārrunājot globālo satricinājumu ietekmi uz Eiropu, D.Mieriņa akcentēja to, cik būtiski ir stiprināt Eiropas Savienības dalībvalstu noturību pret krīzēm. Savukārt vēstnieks izcēla nepieciešamību kāpināt Eiropas valstu militārās spējas.

Saeimas priekšsēdētāja un vēstnieks pārrunāja arī parlamentāro attiecību stiprināšanas iespējas, kā arī sprieda par tūrisma attīstības potenciālu.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720332356488
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 4.martā
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Grieķijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Evangelos Tournakis
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde