Līdz 1.jūnijam aicina pieteikties Baltijas Asamblejas ikgadējai balvai literatūrā, mākslā un zinātnē

Baltijas Asambleja līdz 1.jūnijam aicina pretendentus iesniegt darbus ikgadējā Baltijas Asamblejas balvas konkursā literatūrā, mākslā un zinātnē.
Baltijas Asamblejas balva nodibināta, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sniegumus minētajās nozarēs. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro, un tās piešķir reizi gadā gadskārtējā Baltijas Asamblejas sesijā.
Balvu literatūrā piešķir latviski, igauniski vai lietuviski uzrakstīta romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerējumu krājuma vai tamlīdzīga sacerējuma autoram. Darba pirmpublicējumam jābūt izdotam pēdējo piecu gadu laikā.
Balvu mākslā piešķir autoram vai izpildītājam par pēdējo trīs gadu laikā radītu mākslas darbu vai darbu ciklu tēlotājmākslā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā, teātra mākslā vai kinomākslā. To var piešķirt arī režisoram, solistam, aktierim, baleta māksliniekam vai izpildītājmākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu pēdējo trīs gadu laikā.
Savukārt balvu zinātnē piešķir izcila zinātniska darba vai pētījumu sērijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnēs, ja darbam ir starptautiska nozīme, tas rada nopietnu stimulu Baltijas reģionā un ir publicēts pēdējo piecu gadu laikā.
Balvai iesniegtos literatūras, mākslas un zinātnes darbus vērtē Baltijas valstu attiecīgās jomas eksperti, kuri kopā veido Baltijas Asamblejas balvas Apvienotās žūrijas komiteju.
Darbi kopā ar Baltijas Asamblejas balvas žūrijai adresētu pieteikumu, pretendenta biogrāfiju, divām recenzijām un citiem papildu materiāliem, ja tādi ir, līdz 1.jūnijam (ieskaitot) jānosūta pa pastu vai elektroniski Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sekretārei Kristīnai Štrausai. Pasta adrese – Saeima, M.Trokšņu iela 2, Rīga, LV-1811; e-pasts – Kristina.Strausa@saeima.lv.
Baltijas Asamblejas balva ir dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki. Pērn balva literatūrā tika piešķirta lietuviešu dzejniekam, literatūrkritiķim un tulkotājam Tomam Venclovam (Tomas Venclova) par dzejas grāmatu "Aiz Annas un Bernardiešiem" (“Už Onos ir Bernardinų”). Gada balvu mākslā saņēma latviešu diriģents Kaspars Putniņš par sniegumu kopā ar Latvijas Radio kori koncerta programmā “Sapņu straume”, kas notika Baltijas mūzikas dienu ietvaros 2023.gada 31.martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē. Savukārt balvu zinātnē saņēma politiskās teorijas profesore Tartu Universitātē Eva Pīrimē (Eva Piirimäe) par monogrāfiju “Herders un apgaismības politika” (“Herder and Enlightenment Politics”).
Saeimas Preses dienests