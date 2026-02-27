Saeima aicina pieteikties Ēnu dienai parlamentā

Ēnu dienā skolēniem būs iespēja gūt daudzveidīgu un praktisku ieskatu parlamenta darbā – sekot deputātu ikdienas gaitām un izzināt likumdošanas procesu un parlamenta lomu. Skolēniem būs iespēja piedalīties arī īpašā erudīcijas konkursā un uzzināt par Saeimas organizētiem izglītojošiem un līdzdalības projektiem, tostarp Jauniešu Saeimu, skolu programmu “Iepazīsti Saeimu” un dažādiem konkursiem.
Saeima ik gadu ir viena no pieprasītākajām darba vietām Ēnu dienā. Tā ir iespēja skolēniem klātienē iepazīt parlamenta darbu, izprast demokrātisko procesu nozīmi un redzēt, kā top lēmumi, kas ietekmē visas sabiedrības dzīvi. Šāda pieredze stiprina jauniešu pilsonisko apziņu, rosina interesi par sabiedriskajiem procesiem un iedrošina nākotnē aktīvi iesaistīties Latvijas demokrātijas stiprināšanā.
Pieteikšanās dalībai Ēnu dienā Saeimā būs atvērta no 27. februāra līdz 10. martam. Skolēni aicināti ēnot ne tikai Saeimas deputātus, bet arī parlamenta darbiniekus, proti, dažādu jomu profesionāļus, tostarp juristus, grāmatvežus, fotogrāfus, informācijas tehnoloģiju speciālistus un citus ekspertus, kuru darbs nodrošina parlamenta ikdienas darbību.
Ēnu diena Saeimā notiks jau piecpadsmito reizi. Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību Ēnu dienai Saeimā pieejama parlamenta tīmekļvietnes sadaļā "Sabiedrības līdzdalība."
Ēnu diena ir plaši atzīts karjeras izglītības pasākums, ko organizē “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia). Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
Saeimas Preses dienests