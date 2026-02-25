Saeima lems par lielākiem mājokļa pabalstiem iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un ģimenēm ar bērniem

Saeima ceturtdien, 26.februārī, galīgajā lasījumā skatīs grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tie paredz no šī gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim palielināt koeficientus, pēc kuriem aprēķina mājokļa pabalstu, lai to saņemtu vairāk cilvēku.
Tāpat deputāti galīgajā lasījumā lems par izmaiņām, kuras noteic, ka no nākamā mācību gada Valsts aizsardzības mācība būs obligāta vidusskolēniem arī tālmācībā un neklātienē.
Saeimai būs jālemj arī par izmaiņām Rēzeknes un Liepājas speciālo ekonomisko zonu regulējumā. Tām iecerēts noteikt beztermiņa darbības periodu.
Otrajā lasījumā deputāti skatīs izmaiņas, lai stiprinātu patērētāju aizsardzību kreditēšanā. Tostarp tās paredz iespēju veikt atzīmi par nevēlēšanos saņemt kredītu, kā arī noteikt, ka saziņai ar klientiem jānotiek latviešu valodā. Tāpat plānots, ka valsts aizsardzības dienesta karavīriem dienesta laikā jāparedz iespēja atlikt kredītsaistību maksājumus.
Deputāti otrajā lasījumā lems arī par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā. Tie paredz pilnveidot publisko iepirkumu sistēmu, lai palielinātu efektivitāti un samazinātu izmaksas un birokrātiju, vienlaikus nodrošinot konkurenci un caurskatāmību.
Savukārt pirmajā lasījumā Saeima lems par nacionālās koncertzāles “Rīgas filharmonija” likuma projektu. Ar to koncertzālei paredzēts noteikt nacionālo interešu objekta statusu.
Deputātiem būs jālemj par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās. To skaitā ir jauns Klīnisko universitātes slimnīcu likuma projekts. Tas paredz mainīt trīs lielo klīnisko universitāšu slimnīcu – Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas – juridisko statusu un finansēšanas modeli, stiprinot šo iestāžu lomu veselības aprūpes sistēmā.
Deputāti lems arī par Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likuma nodošanu otrreizējai caurlūkošanai.
Saeimas 26.februāra sēdes darba kārtībā iekļauti 30 jautājumi, bet Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iesniegtas vairākas izmaiņas. Tostarp deputāti ir lūguši darba kārtībā iekļaut grozījumus likumos, lai precizētu personu loku, kurām piešķirams politiski represētās personas statuss.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests