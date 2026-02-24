Trešdien parlamentā norisināsies Saeimas komisiju atvērto durvju diena

(24.02.2026.)

Stiprinot parlamenta saikni ar pilsonisko sabiedrību un uzsverot tās būtisko lomu likumdošanā, trešdien, 25.februārī, parlamentā jau trešo reizi norisināsies Saeimas komisiju atvērto durvju diena. Tā dod iespēju klātienē ar deputātiem tikties gan ilggadējiem sadarbības partneriem, gan organizācijām, kurām līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar parlamentu.

Šajā dienā pilsoniskās sabiedrības pārstāvji piedalīsies Saeimas komisiju sēdēs, bet pēcpusdienā plānota tikšanās ar Saeimas Prezidiju un komisiju priekšsēdētājiem.

Deputāti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji spriedīs par aktuāliem sabiedrības un valsts attīstības jautājumiem, tostarp birokrātijas mazināšanu, tautsaimniecības ilgtspēju tehnoloģiju laikmetā no Latvijas zinātnieku skatupunkta, brīvprātīgā darba un vietējo kopienu lomu, patērētāju aizsardzību Eiropas Savienībā (ES), kā arī jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanu.

Tāpat paredzētas diskusijas par sabiedrības līdzdalības platformu "Manabalss.lv", iedzīvotāju iesaisti publiskā finansējuma plānošanā valsts un ES līmenī, nevalstisko organizāciju nozīmi kultūras procesos, kā arī vienotas izpratnes stiprināšanu dzīvnieku labturības jautājumos.

Komisiju atvērto durvju diena, ko Saeima sadarbībā ar nevalstiskā sektora partneriem aizsāka pirms diviem gadiem, ir kļuvusi par platformu tiešai sarunai starp parlamentu un pilsonisko sabiedrību. Tā apliecina parlamenta atvērtību dialogam un uzsver pilsoniskās sabiedrības nozīmi demokrātiskā un ilgtspējīgā valsts attīstībā.

Saeimas ikdienas darbā pilsoniskās sabiedrības iesaistei ir būtiska loma, vērtējot likumdošanas iniciatīvas un sniedzot priekšlikumus to pilnveidei. Līdztekus ikdienas sadarbībai parlamentā tiek rīkots arī ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāciju forums, kurā tā dalībnieki izvērtē līdzšinējo kopdarbu un izvirza turpmākos mērķus.

Saeima komisiju atvērto durvju dienu rīko par godu Starptautiskajai nevalstisko organizāciju dienai, kas ir 27.februārī.

 

Saeimas Preses dienests

