Saeimas priekšsēdētāja: Baltijas jūras ilgtspēja ir nacionālās un reģionālās drošības jautājums

Piesārņojums, bioloģiskās daudzveidības zudums, klimata pārmaiņu radītās sekas un hibrīdapdraudējumi apliecina, ka līdzšinējie risinājumi Baltijas jūras aizsardzībā nav bijuši pietiekami. Tāpēc mūsu šodien pieņemtajiem lēmumiem jābūt ilgtspējīgiem, lai jūra saglabātos kā vērtība arī nākamajām paaudzēm, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piektdien, 20.februārī, atklājot Saeimā konferenci “Iespējamā misija: Ilgtspējīga Baltijas jūra”.
“Baltijas jūra ir dzīves telpa, kas vieno astoņas Eiropas Savienības valstis un nodrošina reģiona ekonomisko attīstību, enerģētikas un transporta savienojamību, kā arī drošību. Ikviena pārmaiņa jūrā – pat vismazākā – ietekmē mūs visus,” pauda Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot Baltijas jūras antropogēno slodzi un trauslo ekosistēmu.
“Hibrīdapdraudējumi un incidenti ar zemūdens infrastruktūru skaidri parāda, ka jūras ilgtspēja vairs nav tikai ekoloģijas jautājums – tā ir kļuvusi par nacionālās un reģionālās drošības sastāvdaļu,” akcentēja D.Mieriņa. Vienlaikus Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja, ka Baltijas jūra ir kļuvusi par NATO aizsargātu jūru, un tas mūsu reģionam sniedz būtisku drošības garantiju.
Veselīga jūras vide ir priekšnoteikums gan drošībai, gan ilgtspējīgai izaugsmei, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot, ka datos un zinātnē balstīta pārvaldība ir izšķiroša, lai pieņemtu elastīgus un uz nākotni vērstus lēmumus. “Mūsu spēkos ir nodrošināt, lai Baltijas jūra saglabājas kā iespēju un dabas vērtību telpa, nevis kļūst par brīdinājumu par nokavētu rīcību,” sacīja D.Mieriņa.
Savukārt Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics uzsvēra, ka konferences mērķis ir rosināt vienota rīcības plāna Baltijas jūras ekoloģiska stāvokļa uzlabošanai izstrādi, nosakot konkrētus darbības pasākumus ar laika grafiku, izvirzot mērķus - mazināt piesārņojumu, atjaunot un aizsargāt ekosistēmu, attīstīt zilās ekonomikas ilgtspēju, iegūt datus un veicināt izglītību un inovācijas, nodrošināt labu pārvaldību.
“Tāpat svarīgi ir izveidot Latvijā pastāvīgu starpnozaru Baltijas jūras koordinācijas padomi, kas koordinētu un pārraudzītu mērķu rādītāju izpildi Baltijas jūras ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai,” pauda U.Mitrevics.
Ievadvārdus sacīja arī Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Irbe, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Patmalnieks. Savukārt Pasaules Dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jentgena konferences ievadā uzrunāja klātesošos par Baltijas jūras ekosistēmas ilgtspējīgu pārvaldību.
