Daiga Mieriņa: zinu, ka sadarbība ar jauno ASV vēstnieci būs izdevusies

(20.02.2026.)
ASV ir mūsu stratēģiskais partneris, un mums ir izcila sadarbība daudzās jomās. Latvija to ļoti novērtē, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piektdien, 20.februārī, parlamentā uzņemot ASV vēstnieci Latvijā Melisu Ardžirosu (Melissa Argyros). Vēstniece bija ieradusies iepazīšanās vizītē.

Saeimas priekšsēdētāja akcentēja Latvijas parlamenta ciešo sadarbību ar ASV Kongresu, izceļot regulāro divpusējo vizīšu apmaiņu, kā arī īpašo Saeimas pārstāvi darbam Vašingtonā. Tāpat augstu novērtējam Kongresa spēcīgo atbalstu Baltijas valstīm, sacīja D.Mieriņa un pateicās par ieguldījumu mūsu aizsardzībā.

Saeimas priekšsēdētāja arī uzsvēra, ka Latvija šogad aizsardzībai ir atvēlējusi jau gandrīz piecus procentus no iekšzemes kopprodukta. Šobrīd visa Eiropa saprot, ka aizsardzībā ir jāiegulda arvien vairāk, un tas ir liels ASV nopelns, sacīja D.Mieriņa. Vēstniece pauda, ka Baltijas valstis ir labs piemērs citām valstīm, ieguldot savā aizsardzībā.

Pārrunājot sadarbību ekonomikā, D.Mieriņa izcēla Latvijas un ASV sadarbības potenciālu militārās industrijas jomā, tostarp dronu testēšanās jomā. Vēstniece atzinīgi vērtēja Latvijas politiku atvieglot nodokļu nosacījumus ASV investoriem, kas palīdzēs stiprināt abu valstu ekonomiskās attiecības.

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 20.februārī
