Palielinās mājokļa pabalstus iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un ģimenēm ar bērniem

Saeima ceturtdien, 19. februārī, konceptuāli atbalstīja likuma izmaiņas, lai šajā aukstajā ziemā palielinātu mājokļa pabalstus iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, kā arī ģimenēm ar bērniem. Šīs izmaiņas nepieciešamas, lai palīdzētu iedzīvotājiem samaksāt augstos mājokļa rēķinus un nepieļautu parādu veidošanos, jo patlaban mājokļa pabalsts daudziem iedzīvotājiem vairs nav pietiekams.
Segt lielos apkures rēķinus visvairāk palīdzēs pensionāriem, personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem un citām mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Daļai cilvēku mājokļa pabalsts segs lielāko daļu no komunālajiem maksājumiem, bet atsevišķos gadījumos – pat visus mājokļa izdevumus, ja ienākumi ir ļoti zemi, norāda par likumprojekta virzību Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš.
Izmaiņas paredz no šī gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim palielināt koeficientu, pēc kuriem aprēķina mājokļa pabalstu.
Piemēram, ja pensionāra ienākumi ir 500 eiro, bet viņa izdevumi par mājokli – 300 eiro mēnesī, esošā pabalsta apmērs būtu 192 eiro, bet pēc izmaiņu pieņemšanas viņš varēs pretendēt uz mājokļa pabalstu 267 eiro mēnesī. Turklāt šīs izmaiņas nodrošinās, ka arī daļa to mājsaimniecību, kuras līdz šim pie esošajiem koeficientiem mājokļa pabalstam nekvalificējās, varēs pretendēt uz atbalsta saņemšanu.
Mājsaimniecībām, kuras jau saņem mājokļa pabalstu, tā pārrēķins tiks veikts automātiski, savukārt pārējām mājsaimniecībām jārīkojas pašām – tām jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā, kas vērtēs mājsaimniecības materiālo situāciju un mājokļa pabalsta piešķiršanu.
Saeima Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izmaiņām noteica steidzamību. Lai šīs izmaiņas stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests