Veicinās Satversmes tiesas pieejamību sociāli mazāk aizsargātām personām

Ceturtdien, 19.februārī, Saeimas pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz paplašināt juridiskās palīdzības pieejamību Satversmes tiesas procesā un stiprināt prasības tās sniedzējiem.
Ar grozījumiem iecerēts noteikt, ka valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā turpmāk varēs saņemt jau konstitucionālās sūdzības sagatavošanas stadijā, nevis tikai pēc Satversmes tiesas atteikuma ierosināt lietu, kā tas ir pašlaik. Tādējādi sociāli mazāk aizsargātām personām Satversmes tiesa kļūs pieejamāka, jo būs iespēja saņemt profesionālu atbalstu jau sākotnējā posmā, kad tiek izvērtēta sūdzības atbilstība likuma prasībām.
Vienlaikus likumprojekts precizē prasības juridiskās palīdzības sniedzējiem. Proti, likumā norādītie kritēriji papildināti ar nevainojamas reputācijas prasību, kā arī paplašinātas Tiesu administrācijas iespējas pārbaudīt palīdzības sniedzēja kvalifikāciju.
Juridiskajā komisijā uzsvērts, ka piedāvātais regulējums veicinās efektīvāku piekļuvi Satversmes tiesai, īpaši sociāli mazāk aizsargātām personām, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu un atbildīgu juridiskās palīdzības sniegšanu.
Saeimas Preses dienests