24.februārī Saeima sanāks uz sēdi Ukrainas atbalstam

Nākamnedēļ apritēs jau četri gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Saeima, apliecinot solidaritāti ukraiņu tautai, godinot karā kritušos un paužot Latvijas atbalstu, otrdien, 24.februārī, pulksten 12.00 sanāks uz ārkārtas sēdi.
Tajā uzrunas teiks Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks (Ruslan Stefanchuk). Uz sēdi aicināti Latvijā rezidējošie ārvalstu vēstnieki, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un uzņēmēji, kuri atbalsta un palīdz Ukrainai.
Paužot atbalstu Ukrainas tautai, Saeimas nams no 23. līdz 25.februārim diennakts tumšajās stundās būs izgaismots Ukrainas karoga krāsās.
Tāpat Saeima šodien pieņēma paziņojumu, pieminot Ukrainas pretošanos Krievijas bruņotajai agresijai. Paziņojumā deputāti vērš uzmanību uz to, ka Ukraina patiesi vēlas pārtraukt karadarbību un aktīvi iesaistās miera sarunās taisnīgas vienošanās panākšanai. Taču Krievija ar dezinformāciju, jauniem nepieņemamiem ultimātiem un pastiprinātiem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un energoinfrastruktūrai sabotē miera iniciatīvas un ir atbildīga par kara turpināšanos.
