Cilvēktiesību komisija: pašvaldībām jādod plašākas pilnvaras izklaides trokšņa ierobežošanai

(18.02.2026.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti trešdien, 18.februārī, konceptuāli atbalstīja rosinātās likuma izmaiņas, kas pašvaldībām dos plašākas pilnvaras izklaides trokšņa ierobežošanai un iespējas šādos gadījumos izdot saistošos noteikumus. 

“Cilvēkiem ir tiesības uz mieru un kvalitatīvu dzīves vidi savās mājās, tāpēc pašvaldībām jābūt reāliem un efektīviem instrumentiem, lai savā teritorijā ierobežotu pārmērīgu izklaides radīto troksni. Ar šiem grozījumiem dodam vietvarām pilnvaras noteikt kārtību, izsniegt atļaujas un kontrolēt prasību ievērošanu, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp uzņēmējdarbības interesēm un iedzīvotāju tiesībām uz mieru,” uzsver komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima.

Izmaiņas paredz, ka pašvaldība savā administratīvajā teritorijā gādā par cilvēku aizsardzību pret nevēlamu vai kaitīgu troksni, kas rodas dažādu pasākumu laikā vai izklaides vietās.

Pašvaldība varēs izdot saistošos noteikumus, kuros paredz pašvaldības atļauju izsniegšanu gadījumos, kad pasākumu laikā, izklaides vietās un izklaides darbību rezultātā tiks radīts troksnis. Vietvara varēs arī noteikt prasības un kārtību skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošanai, kā arī to, kā tiek uzraudzīta šo prasību un kārtības ievērošana.

Tāpat noteikumos pašvaldība varēs arī noteikt prasības attiecībā uz skaņas izolāciju, kā arī to, kā tiek uzraudzīta šo prasību ievērošana. Pašvaldība varēs noteikt arī institūcijas, kas ir tiesīgas kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi.

Patlaban likums noteic, ka pašvaldībām un transporta infrastruktūras pārvaldītājiem jāvērtē un jāsamazina vides troksnis, izstrādājot trokšņa kartes un rīcības plānus, kā arī jāinformē sabiedrība un jāievēro valdības noteiktās prasības.

Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis šodien deputātiem sacīja, ka pērn bijuši 8900 izsaukumi par trokšņošanu, un tas rada lielu administratīvo slogu.

Komisijas lūgs Saeimu grozījumus likumā “Par piesārņojumu” skatīt nākamās nedēļas sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

