Saeima atkārtoti lems par izmaiņām saistībā ar tālmācību

(18.02.2026.)

Saeima ceturtdien, 19.februārī, otrreiz caurlūkos grozījumus Izglītības likumā, precizējot tālmācības regulējuma spēkā stāšanās kartību un paredzot pakāpenisku pāreju vēlākā termiņā, proti, no 2027.gada.

Saeima rīt galīgajā lasījumā skatīs izmaiņas Jaunatnes likumā, palielinot jaunieša vecuma slieksni līdz 30 gadiem.

Deputāti otrajā lasījumā rīt lems par grozījumiem Imigrācijas likumā, kas paredzēs stingrākas prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem sabiedriskās drošības vārdā. Tāpat otrajā lasījumā parlamentārieši lems par jauna Kapsētu likuma pieņemšanu.

Saeima konceptuāli skatīs izmaiņas Civilprocesa likumā, kas paredz pilnībā automatizēt daļu no parādu piedziņas lietām tiesās. Deputāti pirmajā lasījumā skatīs likuma grozījumus, kas veicinās Satversmes tiesas pieejamību sociāli mazāk aizsargātām personām. Tāpat konceptuāli skatīs grozījumus likumā Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, lai ieviestu Eiropas Mediju brīvības akta prasības.

Rītdienas darbakārtībā ir 10 703 pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Rokas nost no GORS – neatdosim koncertzāli privātam nomniekam” turpmākā virzība.

Deputāti arī skatīs lēmuma projektu par atbalstu Ukrainai, pieminot tās pretošanos Krievijas bruņotajai agresijai.

Saeimas 19.februāra sēdes darba kārtībā iekļauti 22 jautājumi, bet deputāti ir lūguši darba kārtībā iekļaut arī lēmuma projektu par Latvijas Republikas pilsonības atņemšanu Andrejam Mamikinam.

Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.

Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 18.februārī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
10:45   Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Ukrainas Verhovnas Radas priekšsēdētāja biedri Olena Kondratiuk
11:30  Saeimas priekšsēdētājas biedres, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu vadītājas Zandas Kalniņas-Lukaševicas un sadarbības grupas deputātu attālināta tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Vācijas Federatīvajā Republikā V.E. Aldu Vanagu
11:30  Izstādes “Zaudētā bērnība” atklāšana
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde