Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa Ukrainas vicespīkerei: agresorvalsts caur sportu mēģina leģitimizēt savus kara noziegumus

(18.02.2026.)
Galerija

Ukraiņu sportista, skeletonista Vladislava Heraskeviča, diskvalifikācija olimpiskajās spēlēs un liegums Ukrainas sportistiem izmantot ķiveres ar simbolisku atbalstu ukraiņu tautai izsauca plašu rezonansi un Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmuma nosodījumu Latvijas sabiedrībā. To uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 18.februārī, parlamentā uzņemot Ukrainas parlamenta – Augstākās Radas - vicespīkeri Olenu Kondratjuku (Olena Kondratiuk).

Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka Latvija turpinās darīt visu, lai skaidrotu pasaulei Krievijas agresora dabu. Krievija izmanto tā saukto “maigo varu”, un tas spilgti izpaužas sportā. Saeima, reaģējot uz liegumu, jau ceturtdien vienbalsīgi pieņēma lēmumu, kurā pauda atbalstu Ukrainas sportistem un nosodīja Starptautiskās Olimpiskās komitejas rīcību, pielīdzinot Ukrainas aizstāvēšanās karā kritušo un upuru piemiņu kara propagandai.

Ukrainas parlamenta vicespīkere akcentēja, ka notikušais apliecina ne vien ukraiņu sportistu cilvēcisko spēku, bet arī plašākai pasaulei izgaismo sporta organizāciju dubultstandartus.

Tāpat Ukrainas parlamentāriete pateicās Latvijai par visaptverošo atbalstu, tostarp militāro. Latvija arī šogad turpinās Ukrainas militārajam atbalstam novirzīt vismaz 0,25 procentus no iekšzemes kopprodukta, kas ir 110 miljoni eiro.

Krievijas uzbrukumi nerimst un būtiski pieaug bojāgājušo civiliedzīvotāju skaits, akcentēja O.Kondratjuka. Turklāt šī ziema ir īpaši smaga, jo Krievija īsteno “aukstuma genocīdu” – holodomoru –, mērķtiecīgi uzbrūkot Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai atstājot cilvēkus salā bez siltuma. Taču pavasaris vairs nav tālu, un Krievijai neizdodas lauzt Ukrainas iedzīvotāju pretošanās garu.

Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka mēs Latvijā sekojam un turpināsim sekot līdzi visam Ukrainā notiekošajam. Latvija ir un būs plecu pie pleca ar Ukrainu. Tāpat D.Mieriņa pauda atbalstu Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā un NATO.

Tikai nepārtraukts spiediens uz Krieviju var apstādināt Krievijas agresiju, akcentēja Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot, ka Eiropas Savienībā tiek izstrādāta nākamā sankciju pakotne pret Krieviju, kas aptvertu enerģētikas, finanšu un militāri industriālo sektoru, novēršot arī iespējas sankcijas apiet.

Ar O.Kondratjuku parlamentā tikās arī Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kā arī deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Jānis Skrastiņš.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720332077216
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

Saeimas Preses dienests

