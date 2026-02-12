Saeimas atbalsta sodus par intīmu materiālu izplatīšanu bez piekrišanas

Lai stiprinātu cietušo aizsardzību, veicinātu drošāku un atbildīgāku digitālo vidi, kā arī sabiedrības informētību tiesībām uz privātumu, Saeima 12.februārī, otrajā lasījumā atbalstīja Krimināllikuma grozījumus, ar kuriem nosaka kriminālatbildību par intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas. Vienlaikus Saeima atbalstīja priekšlikumu paaugstināt noilgumu dzimumnoziegumiem pret bērniem no 20 uz 35 gadiem.
Likumprojekts paredz papildināt Krimināllikumu ar jaunu pantu un noteikt kriminālatbildību par attēla, videoieraksta vai cita līdzīga materiāla, kurā atspoguļots citas personas seksuālas darbības vai ķermeņa intīmās daļas publiskošanu vai nodošanu citai personai. Plānotais regulējums aptver arī gadījumus, kuros intīma rakstura materiāls radīts mākslīgi, tostarp izmantojot attēlu apstrādes programmatūru vai mākslīgā intelekta rīkus.
Par šāda nozieguma izdarīšanu varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu, paredz likumprojekts. Turklāt likumprojektā paredzēts, ka atbildība iestājas arī par draudiem izplatīt šādus materiālus. Savukārt gadījumos, kad ar šīm darbībām radīts būtisks kaitējums, sods varēs sasniegt trīs gadus brīvības atņemšanas.
Saeima arī atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto priekšlikumu paaugstināt noilguma termiņu dzimumnoziegumiem pret bērniem, paredzot, ka šādos noziegumos noilgums iestājas 35 gadus pēc cietušā pilngadības sasniegšanas līdzšinējo 20 gadu vietā. Saeima arī lēma, ka dzimumnoziegumiem, par kuriem paredzēts mūža ieslodzījums, tiesa par noilgumu var lemt, ja kopš cietušā pilngadības sasniegšanas pagājuši 40 gadi līdzšinējo 30 gadu vietā.
Saeima atbalstīja arī vairākus citus priekšlikumus, ar kuriem iecerēts pilnveidot cilvēktirdzniecības regulējumu Krimināllikumā, stiprināt Latvijas kultūras mantojuma aizsardzību, pastiprināt atbildību krāpšanu gadījumos un citus.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimā jāizskata vēl vienā lasījumā.
Saeimas Preses dienests