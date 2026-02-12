Zanda Kalniņa-Lukaševica: Latvija ir paveikusi nozīmīgu darbu enerģētiskās neatkarības stiprināšanai

Ceturtdien, 12.februārī, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un deputāti tikās ar Pasaules Enerģijas Padomes pārstāvjiem, lai pārrunātu Eiropas savienības un Latvijas aktualitātes enerģētikas jomā – valsts enerģētikas politikas attīstību, reģionālās drošības jautājumus un nozares nākotnes izaugsmes jautājumus.
Tikšanās laikā puses pārrunāja Latvijas stratēģiskās priekšrocības, tostarp Inčukalna pazemes gāzes krātuves nozīmi, kas ir viens no būtiskākajiem enerģētiskās drošības balstiem visam Baltijas reģionam. Tāpat sarunā tika uzsvērta Latvijas līderība atjaunojamās enerģijas jomā – jau šobrīd vairāk nekā puse elektroenerģijas Latvijā tiek saražota no atjaunīgajiem resursiem.
“Latvija ir paveikusi ļoti nozīmīgu darbu, stiprinot valsts enerģētisko neatkarību, – atslēgusies no BRELL elektrotīkla un atteikusies no Krievijas gāzes importa. Turklāt mūsu valsts enerģētisko drošību sekmē arī reģionāli nozīmīgā dabasgāzes krātuve Inčukalnā, kā arī atjaunīgo energoresursu lielais īpatsvars kopējā enerģijas patēriņā,” sarunā uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas priekšsēdētājas biedre sarunā izcēla arī Latvijas potenciālu mākslīgā intelekta un datu centru attīstībā, izmantojot valsts stratēģiskās priekšrocības.
“Latvija ir izcila vieta investīcijām, un mums ir visi priekšnosacījumi, lai spēlētu nozīmīgu lomu mākslīgā intelekta tehnoloģiju nākotnes veidošanā – droša un “zaļa” enerģija, stratēģiska atrašanās vieta un spēcīga ekspertīze,” norādīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Pasaules Enerģijas Padomes delegācija Latvijā viesojas saistībā ar dalību augsta līmeņa starptautiskā konferencē “Enerģētikas ceļu kartēšana Baltijas jūras reģionam” (“Navigating Energy Pathways for the Baltic Sea Region”), ko organizē Pasaules Enerģijas Padome Latvijā, Klimata un enerģētikas ministrija un Latvijas Universitāte.
Tikšanās reizē ar Pasaules Enerģijas Padomes pārstāvjiem piedalījās Saeimas priekšsēdētājas biedre Z.Kalniņa-Lukaševica, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas priekšsēdētāja Jana Simanovska, Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, kā arī deputāti Jānis Dinevičs, Mārtiņš Felss, Atis Labucis, Jānis Patmalnieks, Ramona Petraviča un Uģis Rotbergs.
