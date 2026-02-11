Saeima lems par Alūksnes novada iekļaušanu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā

Saeima ceturtdien, 12.februārī, galīgajā lasījumā lems par Alūksnes novada iekļaušanu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā un tās darbības termiņa pagarināšanu līdz 2050.gadam, kā arī Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumprojektu.
Tāpat galīgajā lasījumā Saeima skatīs izmaiņās, kas paredz noteikt cenu griestus siltumenerģijai – maksimālo cenu, par kādu sistēmas operators drīkst iepirkt saražoto siltumenerģiju.
Otrajā lasījumā deputāti lems par grozījumiem Sociālā uzņēmuma likumā, kas paredz paplašināt darba iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un mazināt administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem.
Savukārt pirmajā lasījumā deputāti lems par ieceri pagarināt darbības termiņu līdz 2050.gadam arī Liepājas un Rēzeknes speciālajām ekonomiskajām zonām.
Konceptuāli Saeimai būs jālemj arī par izmaiņām Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. Tās rosinātas, lai efektīvāk risinātu ar projekta īstenošanu saistītus jautājumus.
Saeimas 12.februāra kārtējās sēdes darba kārtībā iekļauti 25 jautājumi.
Tāpat deputāti turpinās skatīt 29.janvāra sēdes darba kārtību. Otrajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus, kas paredz nekavējoties informēt nekustamā īpašuma saimnieku, ja viņa īpašumā savu dzīvesvietu būs deklarējusi cita persona bez likumiska pamata.
Savukārt pirmajā lasījumā deputāti skatīs izmaiņas Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā, kas paredz, ka turpmāk valsts aizsardzības mācība vidusskolēniem būs obligāta arī tālmācībā un neklātienē, kā arī lems par grozījumiem negodīgas tirdzniecības ierobežošanai pārtikas nozarē.
Tāpat darba kārtībā ir demisijas pieprasījums Ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
