No 12. līdz 15.februārim Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalīsies Minhenes drošības konferencē (Munich Security Conference), kas ir viens no pasaulē ietekmīgākajiem starptautiskajiem drošības un ārpolitikas forumiem.
“Latvijas dalība Minhenes drošības konferencē ir būtiska, lai skaidri paustu mūsu valsts redzējumu par globālo drošību un Latvijas lomu tās stiprināšanā. Tikpat svarīgi ir dalīties ar praktisko pieredzi Krievijas radīto draudu atpazīšanā, lai stiprinātu sabiedroto izpratni par aktuālo drošības situāciju NATO austrumu flangā,” norāda Z.Kalniņa-Lukaševica.
Konferences laikā Saeimas priekšsēdētājas biedre piedalīsies divās paneļdiskusijās, kā arī vairākās ekspertu līmeņa slēgta formāta apaļā galda diskusijās.
Piektdien, 13.februārī, viņa uzstāsies paneļdiskusijā “Uz naža asmens – Eiropas austrumu flangs Krievijas ēnā” (Living on the Edge – Europe’s Eastern Flank in the Shadow of Russia). Diskusijas fokusā būs Austrumeiropas drošība, Krievijas militārie un politiskie draudi, kā arī reģiona valstu pieredze un nepieciešamība stiprināt kolektīvo atturēšanas stratēģiju.
Tajā pašā dienā Z.Kalniņa-Lukaševica piedalīsies arī paneļdiskusijā “No trauslas uz elastīgu: ekonomiskā noturība krīžu laikmetā” (From Fragile to Agile: Economic Resilience in an Era of Multi-Crises). Tās ietvaros plānots diskutēt par valstu spēju stiprināt ekonomisko drošību un noturību ģeopolitiskās spriedzes, piegāžu ķēžu satricinājumu un citu globālu un reģionālu satricinājumu apstākļos.
Tāpat Saeimas priekšsēdētājas biedre piedalīsies diskusijās par Krievijas hibrīdās agresijas novēršanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā, par nacionālās drošības stratēģijām un noturību globālo pārmaiņu laikā, kā arī par aizsardzības izdevumiem, līdzsvarojot sabiedrības, politikas un industrijas intereses.
Šī gada konferences darba kārtībā ir jautājumi, kas saistīti ar Krievijas agresīvo ārpolitiku, Eiropas un transatlantiskās drošības stiprināšanu, NATO atturēšanas spējām, hibrīddraudiem, kā arī drošību Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā.
Minhenes drošības konference ik gadu pulcē pasaules valstu un valdību vadītājus, parlamentu pārstāvjus, starptautisko organizāciju līderus, drošības politikas ekspertus un domnīcu pārstāvjus, lai diskutētu par aktuālākajiem globālās un reģionālās drošības izaicinājumiem.
Šogad konferencē plānota daudzu Eiropas valstu vadītāju dalība, kā arī piedalīsies transatlantiskie partneri – Kanādas delegācija premjerministra Marka Kārnija (Mark Carney) vadībā un plaša ASV delegācija ar vairāk nekā 50 abu partiju ASV Kongresa pārstāvjiem, un ASV Valsts sekretāra Marko Rubio (Marco Rubio) delegācija, kas atspoguļo ASV un Eiropas transatlantisko attiecību nozīmi, īpaši drošības un atturēšanas jautājumos.
