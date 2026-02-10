Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija spriedīs par Mākslīgā intelekta centra darbību

(10.02.2026.)

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 11.februārī, spriedīs par Mākslīgā intelekta centra līdzšinējo darbību un turpmākajiem plāniem. Centrs izveidots pērn aprīlī, lai veicinātu mākslīgā intelekta attīstību Latvijā un piesaistītu investīcijas šajā jomā.

“Mākslīgā intelekta centrs ir jauna platforma, kas apvieno valsts pārvaldi, zinātni un industriju, lai attīstītu drošu, ētisku un uzticamu mākslīgā intelekta izmantošanu Latvijā. Tas ir izveidots kā privāts nodibinājums, kas ļauj elastīgi piesaistīt nepieciešamo ekspertīzi, izmantot universitāšu un privātā sektora resursus un nodrošināt efektīvu pārvaldību, neveidojot jaunas amata vietas valsts pārvaldē,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, norādot, ka centra darbību regulē 2025.gada 6.martā pieņemtais likums.

Komisijas sēdē paredzēts izvērtēt, kā centram veicies pirmajos darbības mēnešos, kā arī iepazīties ar iecerētajām aktivitātēm turpmāk, informē komisijas priekšsēdētājs.

Uz sēdi aicināti Mākslīgā intelekta centra, valsts un drošības iestāžu, atbildīgo ministriju, nozares asociāciju, augstskolu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas pārstāvji.

Sēde notiks otrdien, 11.februārī, pulksten 10.00, 308.telpā, Jēkaba ielā 16, un tai varēs sekot līdzi attālināti.

 

Saeimas Preses dienests

