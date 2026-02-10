Zanda Kalniņa-Lukaševica: Latviju un Dāniju vieno vienota izpratne un intereses vērtību un drošības jautājumos

Otrdien, 10.februārī, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar Dānijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Mortenu Jespersenu (Morten Jespersen) un pārrunāja abu valstu sadarbības jautājumus drošības un aizsardzības jomā, kā arī drošības situāciju Arktikā.
Tikšanās laikā Z.Kalniņa-Lukaševica pateicās par Dānijas ieguldījumu NATO daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” vadībā un būtisku militāro spēju nodrošināšanā NATO daudznacionālās brigādes Latvijā ietvaros.
“Esam pateicīgi par Dānijas ieguldījumu Latvijas un vienlaicīgi arī NATO Austrumu flanga drošībā. Tas stiprina aizsardzību pret Krievijas ilgtermiņa draudu. Šovasar Latvijā atkārtoti uzņemsim Dānijas militāro kontingentu, ar prieku to gaidām,” pauda Saeimas priekšsēdētājas biedre.
Dānijas militārais kontingents ir daļa no Latvijā izveidotās NATO daudznacionālās brigādes, ko vada Kanāda. Daudznacionālā brigāde apvieno 14 NATO dalībvalstu spēkus: Albānijas, Čehijas, Dānijas, Itālijas, Islandes, Latvijas, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Ziemeļmaķedonijas, Zviedrijas.
Latvija un Dānija kopīgi vada NATO daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” štābu, kas izveidots 2019.gadā, un šobrīd ir sasniedzis pilnu kaujas gatavību, vienlaikus turpinot attīstību. Kopš 2023.gada divīzijas komandieres pienākumus pilda ģenerālmajore Jete Albinusa (Jette Albinus) no Dānijas.
NATO daudznacionālās divīzijas štābs “Ziemeļi” tika izveidots ar mērķi uzlabot Baltijas valstu aizsardzību un stiprināt NATO kolektīvo atturēšanu un aizsardzību, nodrošinot komandvadības elementu Baltijas reģionā.
Abas valstis aktīvi sadarbojas arī citos militārās un politiskās sadarbības formātos, tostarp NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra StratCom ietvaros. “Latviju un Dāniju vieno vienota izpratne un intereses vērtību un drošības jautājumos,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedre.
“Arktikas drošība ir būtiska un skar visas Eiropas un Ziemeļatlantijas valstis,” sacīja Zanda Kalniņa-Lukaševica.
Pārrunājot jautājumus, kas saistīti ar Grenlandi, Saeimas vicespīkere uzsvēra: “Teritoriālās integritātes principa ievērošana un stiprināšana ir Latvijas prioritāte starptautiskajā politikā. Grenlande pieder tikai tās iedzīvotājiem, un mēs stingri atbalstām to, ka lēmumi par Grenlandi un Dānijas Karalisti ir tikai pašu ziņā.”
“Tagad nav īstais laiks radīt nesaskaņas savā starpā. Ir īstais laiks sadarboties un veidot kopīgu ceļu uz priekšu,” pauda Zanda Kalniņa-Lukaševica, uzsverot, ka novērtē Dānijas diplomātiskos centienus ar ilgtermiņa draugiem un sabiedrotajiem risināt jautājumus, par kuriem viedokļi atšķiras.
