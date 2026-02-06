Baltijas parlamentārieši uzsver atbalstu Grenlandei un iestājas par demokrātiju Eiropā

Paužot solidaritāti Ziemeļvalstīm, Baltijas Asamblejas Prezidijs piektdien, 6.februārī, Viļņā pieņēma paziņojumu par atbalstu Grenlandei un demokrātijas nākotnei Eiropā.
Parlamentārieši uzsver, ka Baltijas valstis stingri iestājas par Dānijas teritoriālo integritāti un suverenitāti, kā arī ir apņēmušās turpināt stiprināt demokrātijas aizsardzību Eiropā. Deputāti atgādina, ka visi lēmumi par Grenlandi pieder vienīgi Grenlandes tautai un Dānijai.
Tāpat deputāti akcentē, ka Baltijas valstis un Ziemeļvalstis arī turpmāk apliecina nelokāmu vienotību šajos izaicinošajos laikos, stāvot plecu pie pleca, atbalstot cita citu un vēlreiz apstiprinot kopīgo apņemšanos ievērot demokrātiskās vērtības.
Baltijas parlamentārieši uzsver, cik svarīgi ir tas, ka ASV un Dānija ir NATO dalībvalstis, tādējādi nodrošinot platformu ar Grenlandes un visa Arktikas reģiona drošību saistīto izaicinājumu risināšanai.
Deputāti aicina Eiropas Savienības dalībvalstis saglabāt vienotību un atbalsta pastāvīgu tiešu dialogu ar ASV, vienlaikus saglabājot nelokāmu atbalstu Ukrainai un pastāvīgu uzmanību tās vajadzībām.
Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
