Saeima aicina valdību aktīvi aizstāvēt Latvijas intereses ES daudzgadu budžetā

Saeima ceturtdien, 5.februārī, pieņēma paziņojumu, kurā aicina Ministru prezidentu un ministrus aktīvi aizstāvēt Latvijas intereses sarunās par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu 2028.-2034.gadam.
Paziņojumā deputāti uzsver nacionālās intereses attiecībā uz ģeopolitiskajai situācijai atbilstošu ES finansējumu drošībai un aizsardzībai, kā arī nepieciešamību nodrošināt pietiekamu finansējumu Eiropas Infrastruktūras Savienojamības instrumentam, lai tiktu realizēts “Rail Baltica” projekts.
Tāpat Saeima aicina valdību iestāties par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas politikas ietvaros, ņemot vērā Krievijas agresijas pret Ukrainu radīto ietekmi un sociālekonomiskos izaicinājumus, ar kuriem Latvija saskaras kā ES Austrumu pierobežas valsts.
Vienlaikus Saeima aicina valdību panākt papildu finansējumu Latvijai Kopējās lauksaimniecības politikas aploksnē un iestāties par tādu piešķīrumu sadalījumu, kas nodrošina tiešo maksājumu izlīdzināšanu.
Saeimas Preses dienests