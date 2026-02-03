Tautsaimniecības komisija rosina pagarināt speciālo ekonomisko zonu darbības termiņu līdz 2050.gadam

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 3.februārī, galīgajam lasījumam Saeimā rosināja un atbalstīja izmaiņas, kas paredz pagarināt Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) darbības termiņu līdz 2050.gada 31.decembrim.
Komisija vienlaikus konceptuāli atbalstīja ieceri līdz 2050.gada beigām pagarināt arī Liepājas SEZ un Rēzeknes SEZ darbības termiņu. Šīm izmaiņām komisija lūgs Saeimu noteikt steidzamību, informē komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.
Darbības termiņa pagarināšana sniegs uzņēmējiem ilgtermiņa stabilitāti un prognozējamību, kas ir būtiska jaunu investīciju piesaistei, ražošanas attīstībai un darba vietu radīšanai reģionos, uzsver komisija.
Vienlaikus grozījumi paredz Alūksnes novada iekļaušanu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, tā paplašinot SEZ teritoriju un stiprinot Latvijas austrumu pierobežas uzņēmumu konkurētspēju. Alūksnes pievienošana Latgales SEZ pavērs papildu iespējas investīciju piesaistei, infrastruktūras attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai, vienlaikus stiprinot arī valsts drošību.
Lai grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā stātos spēkā, tie vēl galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
