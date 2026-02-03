Daiga Mieriņa Moldovas augstākajām amatpersonām: Krievija zaudē savu ietekmi

Krievija izvērš savus hibrīduzbrukumus visā Eiropā, bet tās ietekme pakāpeniski mazinās. To apliecina arī pagājušā gada nogalē notikušo Moldovas parlamenta vēlēšanu rezultāts, kur pārliecinošu uzvaru guva proeiropeiskie spēki, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 3.februārī, tiekoties ar Moldovas prezidenti Maiju Sandu (Maia Sandu), Ministru prezidentu Aleksandru Munteanu (Alexandru Munteanu) un Eiropas integrācijas ministri Kristīnu Gerasimovu (Cristina Gherasimov). Saeimas priekšsēdētāja Kišiņevu apmeklē kopā ar Igaunijas un Lietuvas parlamentu spīkeriem.
Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka Moldovas dalība Eiropas Savienībā (ES) ir ne tikai ekonomiska un politiska iespēja, bet arī būtisks instruments Moldovas valodas un kultūras stiprināšanai, kā arī demokrātisko vērtību stiprināšanai.
Daloties Latvijas pieredzē ceļā uz iestāšanos ES, D.Mieriņa norādīja, ka paplašināšanās process prasa pacietību un ciešu sadarbību ar kandidātvalstīm. Integrācijas procesā mēdz būt savi līderi, taču ES paplašināšanās notiek kopsolī. Moldova kopā ar Melnkalni, Albāniju un Ukrainu ir spēcīgs arguments tiem, kuri joprojām skeptiski raugās uz paplašināšanos, uzsvēra D.Mieriņa.
Pārrunājot sadarbības paplašināšanas iespējas, Saeimas priekšsēdētāja īpaši izcēla projektus izglītības, valsts pārvaldes un pašvaldību attīstības, kā arī cilvēktiesību jomā. Latvija ir gatava dalīties savā pieredzē, īpaši pašvaldību reformas īstenošanā, apliecināja D.Mieriņa.
Saeimas priekšsēdētāja arī akcentēja valsts aizsardzības stiprināšanas nozīmi un norādīja, ka katrs eiro, kas ir ieguldīts Moldovas aizsardzībā, vienlaikus ir ieguldījums visas Eiropas drošībā.
Uzrunājot Moldovas amatpersonas, D.Mieriņa pauda atzinību par drosmīgajiem lēmumiem demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā. “Nākamās paaudzes jums pateiksies par jūsu stingro nostāju, aizstāvot demokrātiju ar stingriem tiesiskuma līdzekļiem,” teica Saeimas priekšsēdētāja, vienlaikus aicinot Moldovu dalīties savā vēlēšanu pieredzē ar Armēniju, kur šī gada jūnijā gaidāmas parlamenta vēlēšanas.
Vizītes noslēgumā D.Mieriņa apmeklēja Moldovas Călărași reģionu, kur kopā ar vietējo pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem pārrunāja reģionālās attīstības jautājumus, kā arī ES integrācijas sniegtās iespējas un ar to saistītos izaicinājumus.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720331790772/with/55074434138
Izmantošanas noteikumi: www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests