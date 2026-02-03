Saeimas Eiropas lietu komisija Briselē – uzmanība ģeopolitikai, aizsardzībai un ES nākotnes budžetam

“Sastopoties ar arvien jauniem ģeopolitiskiem izaicinājumiem, kas tieši ietekmē Eiropas drošību, noturību un demokrātiskās vērtības, arvien lielāka nozīme ir sadarbībai starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas Savienības institūcijām,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis. Šajās dienās Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti Briselē, Beļģijā, tiekas ar Eiropas Savienības (ES) institūciju pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos ģeopolitiskos izaicinājumus, ES drošības un aizsardzības politiku, migrācijas jautājumus, enerģētiku, kā arī ES atbalstu Ukrainai.
“Tikšanās Eiropas Komisijā dod iespēju ne tikai uzdot tiešus jautājumus, bet arī labāk saprast kopējo kontekstu, kurā veidojas Eiropas Savienības politika. Tas palīdz Saeimas Eiropas lietu komisijai mērķtiecīgi, atbildīgi un pārliecinoši veidot nacionālo pozīciju, aizstāvot Latvijas intereses,” pauž E.Cepurītis.
Vizītes laikā Saeimas deputāti tikās ar Eiropas Komisijas ģenerālsekretāri Ilzi Juhansoni, lai apspriestu pašreizējo ģeopolitisko situāciju un Eiropas Savienības lomu globālo drošības izaicinājumu kontekstā. Atsevišķā diskusijā deputāti iepazinās ar ES aizsardzības politikas un inovāciju attīstību, tostarp aizsardzības industrijas stiprināšanas virzieniem.
Tāpat komisijas delegācija sprieda par migrācijas un patvēruma politikas aktualitātēm, tostarp Migrācijas pakta ieviešanu un tā praktisko ietekmi uz dalībvalstīm. Sarunās tika skarti arī Eiropas Savienības nākotnes finanšu jautājumi – daudzgadu finanšu shēma 2028.-2034. gadam – , kā arī enerģētikas politikas prioritātes: enerģijas cenu samazināšana, energoefektivitātes uzlabošana, siltumapgāde un elektroenerģijas tīklu attīstība, tostarp starpsavienojumi.
Vizītes noslēgumā deputāti tikās ar Eiropas Ārējās darbības dienesta Ukrainas nodaļas komandas vadītāju Manfredu Limantu (Manfredas Limantas), pārrunājot Eiropas Savienības un Ukrainas attiecības un turpmāko atbalstu Ukrainai.
Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta vizītē piedalās arī Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs Uģis Rotbergs un komisijas sekretāre Ramona Petraviča, kā arī komisijas deputāti Jekaterina Drelinga, Mārtiņš Felss, Ligita Gintere, Atis Labucis, Zane Skujiņa-Rubene, Andrejs Svilāns un Didzis Šmits. Vizīte norisinās ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu.
Saeimas Preses dienests