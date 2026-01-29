Latgales apakškomisija izbraukuma sēdē Balvos spriedīs par birokrātijas mazināšanu un apmeklēs austrumu robežu

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti piektdien, 30.janvārī, izbraukuma sēdē Balvos kopā ar uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem spriedīs par paveikto birokrātijas mazināšanas jomā, kā arī apmeklēs Vientuļu robežkontroles punktu.
“Kopā ar pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem plānojam pārrunāt līdzšinējos rezultātus saistībā ar Rīcības plāna Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam īstenošanu. Tāpat spriedīsim par Latgales un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbību, elektroapgādes cenām, jauniešu iesaukšanas kārtību valsts aizsardzības dienestā un Rāznas Nacionālā parka ietekmi uz uzņēmējdarbību. Vientuļu robežkontroles punkta apmeklējums ļaus arī tieši iepazīties ar drošības situāciju uz valsts robežas un aktuālajiem izaicinājumiem pierobežā,” akcentē Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks.
Latgales apakškomisijas deputātu izbraukuma sēde Balvos sāksies pulksten 10.00, Brīvības ielā 47.
Saeimas Preses dienests