Saeimā rīt notiks ikgadējās ārpolitikas debates

Saeimā ceturtdien, 29.janvārī, notiks ikgadējās ārpolitikas debates. Tajās ārlietu ministre Baiba Braže deputātus informēs par paveikto un iecerēto valsts ārpolitikā, kā arī par aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem. Pēc ziņojuma sekos deputātu debates. Saeimas sēde sāksies pulksten 9.00.
Pirms sēdes, pulksten 8.55, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa aicinājusi Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, Ministru prezidenti Eviku Siliņu, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un ārlietu ministri Baibu Braži uz svinīgu fotografēšanos pie Zigfrīda Annas Meierovica portreta Saeimas nama Kamīnzālē. Svinīgā fotografēšanās pie Z.A.Meierovica portreta tradicionāli notiek pirms ikgadējām ārpolitikas debatēm, godinot Latvijas pirmā ārlietu ministra ieguldījumu mūsu valsts izveidē un attīstībā.
Uz ārpolitikas debatēm klātienē ik gadu aicināti Latvijā akreditēto diplomātisko misiju un starptautisko organizāciju vadītāji, savukārt tiešraidē tām varēs sekot ikviens interesents Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kanālos.
Deputāti otrajā lasījumā skatīs grozījumus, kas paredz nekavējoties informēt nekustamā īpašuma saimnieku, ja viņa īpašumā savu dzīvesvietu būs deklarējusi cita persona bez likumiska pamata.
Savukārt pirmajā lasījumā deputāti skatīs izmaiņas Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā, kas paredz, ka turpmāk Valsts aizsardzības mācība vidusskolēniem būs obligāta arī tālmācībā un neklātienē.
Saeimai rīt būs jālemj arī par grozījumu Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā nodošanu otrreizējai caurlūkošanai. Likuma normas Saeimu pārskatīt otrreiz aicinājis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās, tostarp grozījumiem Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā. Ar tiem iecerēts veicināt godīgu sadarbību starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājiem un mazumtirgotājiem, kā arī ierobežot ekonomiski spēcīgāku tirgus dalībnieku iespējas izmantot savu pārākumu.
Saeimas Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir 27 jautājumi. Savukārt pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests