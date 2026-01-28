Pašvaldībām iedzīvotāju viedoklis būs jāuzklausa jau pirms lokālplānojuma izstrādes

Pašvaldībām turpmāk būs pienākums uzklausīt iedzīvotāju viedokli jau pirms lokālplānojuma izstrādes uzsākšanas, paredz grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā, ko trešdien, 28.janvārī, konceptuāli atbalstīja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Grozījumi deleģē Ministru kabinetam noteikt sabiedrības iesaistes kārtību pirms lokālplānojuma izstrādes sākuma. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs iespēja paust savu viedokli jau plānošanas procesa pašā sākumā – vēl pirms pašvaldība sagatavo lokālplānojuma darba uzdevumu.
Komisijas deputāti uzsvēra, ka nepieciešami reāli un efektīvi mehānismi, kas ļautu iedzīvotājiem savlaicīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanu, vienlaikus iekļaujot šo līdzdalību esošajos plānošanas termiņos. Deputāti norādīja, ka būtiski ir nodrošināt, lai praksē iedzīvotāju viedoklis tiktu ne tikai uzklausīts, bet arī ņemts vērā.
“Grozījumi ir solis pretī caurspīdīgākai pašvaldību darbībai teritorijas attīstības plānošanas jautājumos. Iedzīvotāju iesaiste plānošanas procesa sākumā palīdzēs novērst strīdus un uzlabos lēmumu kvalitāti. Svarīgi, lai šī līdzdalība nebūtu formāla – sabiedrības viedoklis ir jāņem vērā. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka detālplānojumu nosacījumi turpmāk būs saistoši visiem, nodrošinot plānošanas pēctecību,” akcentē komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Līdz šim sabiedrības iesaiste teritorijas plānošanā pārsvarā notika vēlākos posmos, nereti tikai publiskās apspriešanas laikā, kad būtiski lēmumi jau bija pieņemti. Jaunais regulējums paredz, ka pašvaldībai sabiedrības viedoklis būs jānoskaidro laikus, tādējādi uzlabojot lēmumu kvalitāti un mazinot konfliktu riskus, komisijas sēdē akcentēja izmaiņu autori. Vairākas pašvaldības šādu praksi jau īsteno, taču grozījumi nodrošinās vienotu pieeju visā valstī.
Vienlaikus grozījumi paredz izmaiņas arī detālplānojumu īstenošanā – turpmāk tie būs vispārīgi administratīvi akti. Tas nozīmē, ka detālplānojuma nosacījumi un termiņi būs saistoši arī nākamajiem zemes īpašniekiem, nodrošinot plānošanas pēctecību.
Patlaban, mainoties īpašniekam, šie lēmumi nereti vairs nav saistoši, radot problēmas ar infrastruktūras izbūvi, ceļu ierīkošanu un citu plānojumā paredzēto pienākumu izpildi.
Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā konkrētai teritorijai – valstspilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai – noteikta plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.
Savukārt detālplānojums ir detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests