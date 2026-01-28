Iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem būs jāatbild 10 darba dienu laikā, lemj Valsts pārvaldes komisija

Iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem pēc būtības turpmāk būs jāatbild 10 darbdienu laikā. To paredz trešdien, 28.janvārī, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā pieņemtais lēmums par grozījumiem Iesniegumu likumā. Izmaiņas rosinātas, lai mazinātu birokrātiju un padarītu iedzīvotāju saziņu ar valsts iestādēm ātrāku un efektīvāku.
“Valsts pārvaldei ir jāstrādā iedzīvotāju interesēs, un tas nozīmē ātru, saprotamu un efektīvu komunikāciju. Saīsinot atbildes sniegšanas termiņu līdz 10 darba dienām, mēs skaidri parādām, ka iedzīvotāju laiks ir vērtīgs. Vienlaikus esam saglabājuši elastību sarežģītākos gadījumos, kad nepieciešams papildu laiks informācijas izvērtēšanai,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Grozījumi noteic, ka atbilde uz iesniegumu pēc būtības sniedzama saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā. Līdz šim iestādēm atbilde bija jāsniedz mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Savukārt, ja atbildes sagatavošanai iestādei būs nepieciešams iegūt papildu informāciju, sazināties vēl ar citām iestādēm vai analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju, tad iestādei būs jāatbild mēneša laikā, paredz izmaiņas.
Tāpat grozījumi noteic, ka iestāde piecu darba dienu laikā iesniegumu, kas nav tās kompetencē, varēs pārsūtīt citai iestādei, informējot par to iesniedzēju. Pašlaik šis termiņš ir septiņas darbdienas. Savukārt gadījumos, kad tas būs lietderīgāk, iestāde varēs iesniegumu nepārsūtīt, bet informēt iesniedzēju, kurai citai iestādei tas būtu adresējams.
Izmaiņas mazinās birokrātiju iesniegumu izskatīšanā, process būs vienkāršāks un ātrāks, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju saziņu ar valsts institūcijām, norādījuši deputāti, kuri ir arī likuma grozījumu autori.
Izmaiņas iesniegumu izskatīšanā stāsies spēkā 1.martā. Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl trešajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests