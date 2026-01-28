Stiprinās sabiedrības interešu aizstāvju aizsardzību pret ļaunprātīgām tiesvedībām

(28.01.2026.)

Lai stiprinātu žurnālistu, pētnieku, aktīvistu un citu sabiedrības interešu aizstāvju aizsardzību pret ļaunprātīgām tiesvedībām, Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 28. janvāra, sēdē pirmajā lasījumā atbalstīja jauna Sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likuma  projektu un ar to saistītos grozījumus Civilprocesa likumā. Jaunā likuma mērķis ir stiprināt aizsardzību pret acīmredzami nepamatotām vai ļaunprātīgām tiesvedībām.

Likumprojekts paredz ieviest mehānismus, kas pasargā personas, kuras darbojas sabiedrības interesēs, no stratēģiskām tiesvedībām, kuru mērķis nav tiesiska aizsardzība, bet gan iebiedēšana un tiesu sistēmas ekspluatācija. Šādas tiesvedības praksē visbiežāk vērstas pret žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, pētniekiem, aktīvistiem un citām sabiedrības līdzdalībā iesaistītām personām.

Jaunais regulējums paredz skaidri definēt darbošanos sabiedrības interesēs un ļaunprātīgu prasību pazīmes, nodrošināt tiesai iespēju agrīni izbeigt acīmredzami nepamatotas vai ļaunprātīgas lietas, kā arī noteikt prasītājam pienākumu segt atbildētāja tiesāšanās izdevumus, ja tiek konstatēts, ka prasība bijusi ļaunprātīga. Tāpat likumprojekti paredz palielināt sodus par negodprātīgu tiesību izmantošanu un stiprināt aizsardzību arī gadījumos, kad šādas prasības celtas ārvalstīs.

Ar likumprojektiem Latvijā tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas prasības par sabiedrības līdzdalībā iesaistīto personu aizsardzību, vienlaikus nodrošinot, ka aizsardzības mehānismi ir piemērojami gan pārrobežu, gan nacionālajās civillietās.

Likumprojektu mērķis ir veicināt vārda brīvību, stiprināt demokrātisku sabiedrisko diskusiju un mazināt risku, ka tiesvedība tiek izmantota kā instruments sabiedrības kritiskās balss apklusināšanai.

Plānots, ka jaunais likums stāsies spēkā šā gada 7. maijā. Lai Sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likums stātos spēkā, tas jāizskata Saeimā trijos lasījumos.

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 28.janvārī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:40  Saeimas priekšsēdētājas biedres Antoņinas Ņenaševas dalība ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa par godu Lielbritānijas un Īrijas Apvienotās Karalistes valsts ministra Eiropas, Ziemeļamerikas un aizjūru teritoriju lietās Stephen Doughty vizītei Latvijas Republikā
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde