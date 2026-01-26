Ceturtdien Saeimā notiks ārpolitikas debates

Saeimā ceturtdien, 29.janvārī, notiks ikgadējās ārpolitikas debates. Tajās ārlietu ministre Baiba Braže deputātus informēs par paveikto un iecerēto valsts ārpolitikā, kā arī par aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem. Pēc ziņojuma sekos deputātu debates. Saeimas sēde sāksies pulksten 9.00.
Pirms sēdes, pulksten 8.55, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa aicinājusi Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, Ministru prezidenti Eviku Siliņu, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un ārlietu ministri Baibu Braži uz svinīgu fotografēšanos pie Zigfrīda Annas Meierovica portreta Saeimas nama Kamīnzālē. Svinīgā fotografēšanās pie Z.A.Meierovica portreta tradicionāli notiek pirms ikgadējām ārpolitikas debatēm, godinot Latvijas pirmā ārlietu ministra ieguldījumu mūsu valsts izveidē un attīstībā.
Uz ārpolitikas debatēm klātienē ik gadu aicināti Latvijā akreditēto diplomātisko misiju un starptautisko organizāciju vadītāji, savukārt tiešraidē tām varēs sekot ikviens interesents Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kanālos.
Šī gada debates norisinās zīmīgā laikā – pirms 105 gadiem, 1921.gada 26.janvārī, Parīzē Sabiedroto Augstākā padome atzina Latviju de iure. Tā bija Pirmajā pasaules karā uzvarējušo valstu – Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Beļģijas un Japānas – politiskā lēmējinstitūcija, kas veidoja pēckara starptautisko kārtību. Šim lēmumam drīz sekoja arī citas valstis. Līdz 1922.gada beigām Latviju de iure bija atzinušas 28 valstis, bet visā starpkaru periodā – 42 valstis.
Saeimas Preses dienests