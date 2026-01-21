Saeima lems par izmaiņām saistībā ar tālmācību

(21.01.2026.)

Saeima ceturtdien, 22.janvārī, galīgajā lasījumā skatīs grozījumus Izglītības likumā, kas noteic, ka mācībām skolās ir jānotiek pamatā klātienē. 

Deputāti rīt otrreiz caurlūkos grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, no 1.marta paredzot vinješu likmju izmaiņas kravu transportam virs 3,5 tonnām, savukārt vieglākam komerctransportam izmaiņas paredzētas no nākamā gada.

Saeima galīgajā lasījumā vēl skatīs likuma izmaiņas, lai noteiktu administratīvo atbildību dronu pilotiem.

Deputāti otrajā lasījumā rīt lems par jaunu Imigrācijas likumu, kā arī Elektronisko sakaru likuma izmaiņām, kas paredz administratīvā sloga mazināšanu elektronisko sakaru tīklu attīstībai.

Saeima konceptuāli skatīs izmaiņas likumā, kas paredz stingrākas prasības likumu pārkāpušiem uzturēšanās atļauju saņēmējiem. Deputāti pirmajā lasījumā skatīs likuma grozījumus, kas paredz izmaiņas patērētāju aizsardzībai kreditēšanas jomā. Tāpat parlaments konceptuāli lems par izmaiņām likumā, kas paredz vienkāršot publisku kapitālsabiedrību dibināšanu.

Rītdienas darbakārtībā ir 10 562 pilsoņu kolektīvais iesniegums “Autoceļu A9 (Liepājas šoseju) pārbūvēt par četru joslu ceļu” turpmākā virzība.

Deputāti arī lems par Latvijas karavīru dalības pagarināšanu starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve.

Saeimas 22.janvāra sēdes darba kārtībā iekļauts 31 jautājums. Savukārt rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.

Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.janvārī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas kopsēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas Leilas Rasimas un komisijas deputātu tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga Cilvēktiesību un humānās palīdzības komitejas priekšsēdētāju Mechthild Heil un komitejas deputātiem
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
11:05  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Edmunda Cepurīša un Saeimas frakcijas PROGRESĪVIE deputātes Janas Simanovskas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga Cilvēktiesību un humānās palīdzības komitejas priekšsēdētāju Mechthild Heil un komitejas deputātiem
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Dienvidkorejas parlamentu tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Korejas Republikā V.E. Jāni Bērziņu