Gatis Liepiņš par Konkurences padomes secinājumiem: mēs neļausim lielveikaliem šantažēt Latvijas piegādātājus

(21.01.2026.)
Galerija

Iepazīstoties ar Konkurences padomes secinājumiem par lielveikalu atšķirīgo attieksmi pret Latvijas piegādātajiem, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš uzsver, ka parlamenta komisijas ir gatavas rīkoties, ja turpināsies negodīga prakse pret vietējiem piegādātājiem. 

Konkurences padome atklājusi sistemātiskus pārkāpumus pārtikas mazumtirdzniecības sektorā, tostarp vienpusēju cenu uzspiešanu, draudus piegādātājiem, produktu izslēgšanu no sortimenta, kā arī maksājumu kavējumus, pārkāpjot likumā noteiktos termiņus.

“Signāls ir skaidrs – mēs neļausim šantažēt un draudēt Latvijas uzņēmējiem un piegādātājiem. Šāda rīcība nav pieņemama,” norāda Gatis Liepiņš.

Vienlaikus komisijas deputāti norāda, ka līdzšinējie brīvprātīgie risinājumi ir devuši rezultātus. Ekonomikas ministrijas rosinātais memorands un zemo cenu grozs ir veicinājuši cenu samazinājumu – atsevišķām precēm cenas sarukušas vidēji par vairāk nekā 30 procentiem, turklāt vairāk nekā puse produktu šajā grozā ir vietējās izcelsmes.

Ja situācija mazumtirdzniecības nozarē neuzlabosies, apsvērsim stingrākus pasākumus, tostarp sodu piemērošanu no mazumtirgotāju apgrozījuma, ierobežojumus dominējošu tirdzniecības ķēžu paplašināšanai vai pat lielveikalu slēgšanu svētdienās, lai atbalstītu vietējos ražotājus, akcentē G.Liepiņš.

Konkurences padomes secinājumi izgaismo būtiskas problēmas Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības sektorā, kas negatīvi ietekmē gan vietējos ražotājus, gan patērētājus. Sistemātiska negodīga tirdzniecības prakse kavē vietējo uzņēmumu attīstību un mazina konkurenci tirgū, uzsver komisijas priekšsēdētājs.

 

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.janvārī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas kopsēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas Leilas Rasimas un komisijas deputātu tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga Cilvēktiesību un humānās palīdzības komitejas priekšsēdētāju Mechthild Heil un komitejas deputātiem
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
11:05  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Edmunda Cepurīša un Saeimas frakcijas PROGRESĪVIE deputātes Janas Simanovskas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga Cilvēktiesību un humānās palīdzības komitejas priekšsēdētāju Mechthild Heil un komitejas deputātiem
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Dienvidkorejas parlamentu tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Korejas Republikā V.E. Jāni Bērziņu