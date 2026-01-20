Daiga Mieriņa barikāžu laika žurnālistiem: Jūs bijāt demokrātijas sardzes posteņos

Otrdien, 20.janvārī – 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienā – Saeimā atklāta grāmata “Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti” un notikusi tikšanās ar barikāžu laika žurnālistiem, kuri 1991.gada janvāra notikumos fiksēja tautas nevardarbīgo pretošanos un informēja par notiekošo Latvijā.
“Viens no demokrātiskas valsts pamatelementiem ir sabiedrības tiesības zināt un saprast – kas notiek, kāpēc notiek un kādi lēmumi tiek pieņemti tās vārdā,” atklāšanas pasākumā klātesošos uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, uzsverot žurnālistikas būtisko lomu demokrātijā. Priekšsēdētāja uzsvēra, ka žurnālistika ir “tilts starp varu un sabiedrību, kas nodrošina atklātību, caurspīdīgumu un iespēju iedzīvotājiem līdzdarboties demokrātijā.”
“Tiem, kuri vairo iznīcību, melus un naidu, žurnālistika ir drauds,” uzrunā sacīja D.Mieriņa, atgādinot ka arī mūsdienās ik gadu reportāžās no karstajiem punktiem iet bojā žurnālisti.
Godinot barikāžu laika žurnālistu ieguldījumu, Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra: “Arī jūs pirms 35 gadiem, nezinādami par sekām, riskējāt ar savām dzīvībām, lai pasaule uzzinātu par baisajiem janvāra notikumiem Baltijas valstīs.” Viņa pateicās par profesionālo darbu un drosmi, norādot: “Jūs bijāt demokrātijas sardzes posteņos visā Latvijā, lai patiesība nepaslīdētu garām, lai neiestātos klusums.”
Grāmatā “Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti” apkopoti vairāk nekā 50 žurnālistu un laikabiedru atmiņu stāsti par barikāžu laiku, kā arī tā laika liecības – fotoattēli, TV sižetu scenāriji, vēstules un citi materiāli. Izdevumu sagatavojuši redaktori Ēriks Hānbergs, Dainis Īvāns un Aleksandrs Mirlins, un to izdevis Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.
