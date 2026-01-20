Juridiskā komisija uzdod Tieslietu ministrijai sagatavot grozījumus efektīvākai karteļu apkarošanai

Otrdien, 20.janvārī, Saeimas Juridiskā komisija, reaģējot uz pagājušā gada decembra Augstākās tiesas Senāta lēmumu, ar kuru pateikts, ka Operatīvās darbības likuma kārtībā noklausītas sarunas nav izmantojamas kā pierādījums administratīvajā procesā būvniecības uzņēmumu karteļa lietā, uzdeva Tieslietu ministrijai trīs nedēļu laikā sagatavot priekšlikumus likuma grozījumiem efektīvākai karteļu apkarošanai.
Pagājušā gada decembra beigās Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments atzina, ka Konkurences padome (KP) un Administratīvā apgabaltiesa, lai pierādītu pieteicēju izdarīto konkurences tiesību pārkāpumu, neatļauti izmantojušas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) veiktajā operatīvās darbības pasākumā iegūto informāciju, proti, slepeni noklausītu sarunu ierakstus un to atšifrējumus. Proti, Senāts atzina, ka būvniecības uzņēmumu karteļa lietā pierādījumi, kurus KNAB ieguvis citas lietas izmeklēšanas laikā, nav izmantojami KP administratīvajā procesā, jo Operatīvās darbības likums šādu iespēju neparedz.
Reaģējot uz tiesas lēmumu, Saeimas Juridiskā komisija 20.janvārī vērtēja šo situāciju un diskutēja par to, vai ir nepieciešami normatīvo aktu grozījumi efektīvākai cīņai ar karteļiem.
Komisijas sēdē ar savu situācijas vērtējumu dalījās Tieslietu, Iekšlietu un Ekonomikas ministriju pārstāvji. Tāpat sēdē tika uzklausīti Ģenerālprokuratūras, KNAB un KP viedokļi. Sēdes noslēgumā komisija uzdeva Tieslietu ministrijai apkopot visu institūciju viedokļus un sagatavot precīzus priekšlikumus.
Komisija šo jautājumu turpinās skatīt pēc 10.februāra, kad no Tieslietu ministrijas saņems informāciju.
Saeimas Preses dienests