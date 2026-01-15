Daiga Mieriņa Kijivā: Ukraina ir pelnījusi būt Eiropas Savienībā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un viņas vadītā delegācija ceturtdien, 15.janvārī, Kijivā tikās ar Ukrainas parlamenta – Augstākās Radas – priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku (Ruslan Stefanchuk), kurš pateicās Latvijai par nelokāmo atbalstu.
Kā akcentēja Saeimas priekšsēdētāja, Latvija ik dienas seko un turpinās sekot Ukrainā notiekošajam. Mēs iestājamies par taisnīgu mieru, kam ir jāgarantē Ukrainas neatkarība, suverenitāte, teritoriālā integritāte un tās ārpolitiskās izvēles. Krievija ir jāsēdina pie sarunu galda, uzsvēra D.Mieriņa.
“Mēs nekad neatzīsim Krievijas īstenoto nelikumīgo aneksiju, un agresoram būs jāsamaksā par saviem noziegumiem,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, pusēm pārrunājot jautājumu arī par sankciju politiku. D.Mieriņa akcentēja, ka sankciju politika ir jāturpina, jo tā strādā, un Ukraina gaida nākamās sankciju paketes.
Tāpat Saeimas priekšsēdētāja apliecināja, ka Latvija ir gatava sniegt Ukrainai drošības garantijas, taču detaļas vēl ir jāprecizē.
“Ukraina ir civilizēta, moderna valsts, un mēs skaidri redzam Ukrainas vietu Eiropas Savienībā. Šī dalība būs vispirms tāpēc, ka Ukraina to būs nopelnījusi ar paveikto darbu un reformām,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja. “Jūsu parlaments dara titānisku darbu, pieņemot virkni valsts nākotnei nepieciešamu lēmumu īsos termiņos.”
Apstākļos, kad Krievija turpina uzbrukt, Ukrainā cilvēki priecājas par katru nodzīvoto dienu, sacīja R.Stefančuks, uzsverot, ka daudzviet arī tādas šķietami ikdienišķas lietas kā elektrība un siltums tiek ārkārtīgi novērtētas.
Saeimas priekšsēdētājas vadītajā delegācijā Kijivā ieradusies arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Jānis Skrastiņš, kā arī grupas locekle Linda Liepiņa.
Saeimas Preses dienests