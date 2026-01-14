Saeima sanāks uz pirmo sēdi ziemas sesijā

Saeima ceturtdien, 15.janvārī, ziemas sesijas pirmajā sēdē konceptuāli lems par grozījumiem Zemessardzes likumā, lai atbalstītu cilvēkus, kuri ar savām prasmēm un zināšanām vēlas palīdzēt Zemessardzei, un citām izmaiņām.
Saeimas deputāti otrajā lasījumā lems par grozījumiem likumā, lai Alūksnes novadu iekļautu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, kā arī skatīs Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumu. Lai samazinātu izmaksas par centralizēto siltumapgādi, deputāti otrajā lasījumā lems par Enerģētikas likuma grozījumiem, kas paredz neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem Rīgā noteikt cenu griestus.
Rītdienas sēdes darba kārtībā iekļauts arī lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Parlamentārieši lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp izmaiņas Augstskolu likumā saistībā ar augstskolu un koledžu akreditāciju, kā arī jaunu likumu par sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzību.
Saeimas 15.janvāra sēdes darba kārtībā iekļauti 28 jautājumi.
Savukārt Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija rīt lūgs Saeimu iekļaut darba kārtībā lēmuma projektu par Lienes Gāteres 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu.
