Stiprina bērnu tiesību aizsardzību laulības šķiršanas gadījumos

Lai stiprinātu bērnu tiesību aizsardzību, vecākiem šķirot laulību, Saeima ceturtdien, 18.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā un Notariāta likumā.
Grozījumi paredz, ka pie notāra šķirto laulību gadījumā vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem ir tieši izpildāma bez tiesvedības procesa. Ja kāda no pusēm panākto vienošanos vēlāk tomēr nepilda, tiek uzsākta saistību bezstrīdus piespiedu izpilde.
Līdz šim, ja kāda no pusēm vienošanos nepildīja, tās izpildi iespējams panākt tikai tiesas ceļā.
Tādējādi notariālā akta forma turpmāk būs obligāta tikai jautājumos, kas saistīti ar bērna aprūpi. Savukārt mantas sadales jautājumus puses joprojām varēs risināt privāti vai pie notāra pēc savas izvēles.
Šīs izmaiņas risina līdzšinējo problēmu, kad pat formāli pastāvošas vienošanās nebija iespējams izpildīt bezstrīdus kārtībā. Tas bieži vien noveda pie tiesvedībām un nevajadzīgas emocionālas slodzes bērnam, iepriekš skaidroja grozījumu autori.
Paredzētās izmaiņas stiprina bērna tiesisko aizsardzību, novēršot nepieciešamību bērnu pakļaut liekām procesuālām darbībām, piemēram, psiholoģiskām izpētēm vai paralēliem procesiem dažādās institūcijās.
Bezstrīdus procesu vadīs zvērināts notārs kā neitrāla persona, kas palīdzēs pusēm panākt skaidru, saprotamu un juridiski korektu vienošanos. Ja notārs konstatēs strīdu starp pusēm, laulību šādā kārtībā šķirt nebūs iespējams. Tādējādi izmaiņas ne tikai vienkāršos procesu, bet arī stiprinās tiesiskumu un bērna labākās intereses.
Izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada 1.martā.
Saeimas Preses dienests