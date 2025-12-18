Parlamentārās izmeklēšanas komisiju par problēmām imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā vadīs Jānis Dombrava

Ceturtdien, 18.decembrī, Saeima apstiprināja deputātus darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā par problēmām nacionālajā un ES regulējumā un izpildinstitūciju darbā saistībā ar masveidīgu trešo valstu pilsoņu ieceļošanu Latvijā.
Par parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Dombrava, bet par sekretāru – Jānis Dinevičs. Komisijā darbosies arī Svetlana Čulkova, Selma Teodora Levrence, Gatis Liepiņš, Ingmārs Līdaka un Edmunds Zivtiņš.
Parlamentārās izmeklēšanas komisiju pēc 34 deputātu ierosinājuma Saeima lēma izveidot 27.novembrī, lai rastu atbildes uz virkni jautājumu, tostarp, kā tiek īstenotas imigrācijas pieteikumu izvērtēšanas procedūras un kādi pasākumi tiek veikti nelegālās imigrācijas novēršanai, kādas ir patvēruma meklētāju tiesiskā regulējuma problēmas, cik daudz personu pazūd no valsts institūciju redzesloka pēc uzturēšanās atļauju piešķiršanas, kādi ir riski ar termiņuzturēšanās atļaujām un to ļaunprātīgu izmantošanu un vai Latvijai ir iespēja piemērot izņēmumus Eiropas Savienības migrācijas tiesību normu piemērošanā.
Satversme noteic, ka Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentārās izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa deputātu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir tiesības atbilstoši tai noteiktajam uzdevumam uzaicināt un uzklausīt jebkuru personu, tajā skaitā arī privātpersonu, un, ja nepieciešams, pieaicinot lietpratējus, izdarīt revīzijas valdības, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus vai pasūtījumus, vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.
Saeimas Preses dienests