Saeima Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē apstiprina Andri Saulīti

Saeima ceturtdien, 18.decembrī, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa amatā apstiprināja Andri Saulīti. Viņš ir vadošais pētnieks Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. Iepriekš A.Saulītis strādājis komercmedijos un sabiedriskajā medijā. Viņam ir politikas un sociālo zinātņu doktora grāds un viņš ir arī Latvijas Mediju ētikas padomes loceklis.
Ņemot vērā uzņemtās saistības, A.Saulītis darbu SEPLP sāks nākamā gada 2.februārī, teikts Saeimas lēmumā.
SEPLP sastāvā ir trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima. Vienu locekli apstiprināšanai izvirza Valsts prezidents, vienu – Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome un vēl vienu – ne mazāk kā 10 Saeimas deputāti.
SEPLP kandidātam jābūt Latvijas pilsonim ar augstāko izglītību un nevainojamu reputāciju.
Saeimas virzītajam kandidātam likumā noteikta prasība – vismaz piecus gadus ilga profesionālā pieredze kapitālsabiedrību pārvaldības jomā. Savukārt Valsts prezidenta un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes izvirzītajiem kandidātiem – vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai akadēmiskā pieredze masu informācijas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā.
Likums paredz, ka SEPLP locekli amatā apstiprina uz 4 gadiem.
SEPLP ir neatkarīga, pilntiesīga, autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses sabiedrisko mediju jomā.
