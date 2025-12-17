Aicinām uz Ziemassvētku labdarības izsoli Ukrainas bērnu atbalstam pie Saeimas nama

Pie Saeimas nama ceturtdien, 18.decembrī, no pulksten 12.30 līdz 14.00 norisināsies Ziemassvētku labdarības izsole, kurā būs iespēja iegādāties unikālus, stāstiem piepildītus priekšmetus no Ukrainas un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem kara ikdiena atņēmusi drošību un stabilitāti. Katrs izsolē iegūtais eiro sniegs atbalstu bērniem Berezenas mācību un rehabilitācijas centrā Čerņihivas apgabalā Ukrainā.
Parlaments ik decembri vienojas Ziemassvētku labdarības akcijā, sarūpējot svētku dāvanas bērniem, kuriem nepieciešams atbalsts. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma uzmanība ir pievērsta Ukrainai. Ikvienam ir iespēja atbalstīt bērnus Ukrainā arī portālā ziedot.lv.
Labdarības akcijas kulminācijā jau rīt improvizētā vairāksolīšanā būs pieejami unikāli priekšmeti no Ukrainas ar simbolisku un emocionālu nozīmi, tostarp karā bojāgājušā ukraiņu fotogrāfa Denisa Krivija darbs, suvenīru glāžu komplekts un aproce no pārstrādātām patronu čaulām, kā arī Ukrainas bērnu radīti rokdarbi.
Izsolāmo priekšmetu vidū būs arī vienības “Azov” karogs ar komandiera parakstu, grāmata “Mariupoles acis”, sudraba auskari, kas godā leģendāro un pasaulē lielāko Ukrainā ražoto lidmašīnu “Mrija”, kara mediķes Sarmītes Cīrules uzšuve, krusts un citas īpašas lietas.
Pasākumā piedalīsies Saeimas deputāti, Ukrainas vēstniecības Latvijā un atbalsta organizāciju pārstāvji, kā arī aicināts ikviens interesents. Pasākumu vadīs Ansis Bogustovs un Viktorija Prituļaka. Pasākuma laikā darbosies Ziemassvētku radošā darbnīca, kur apmeklētāji varēs arī apgleznot piparkūkas, dekorēt eglīšu rotājumus un nobaudīt īstu ukraiņu boršču. Programmu papildinās muzikāli priekšnesumi – uzstāsies etnoansambļa un vokālās studijas bērni.
Izsolē iegūtie līdzekļi līdz ar Saeimas deputātu un darbinieku iepriekš veiktajiem ziedojumiem tiks izmantoti, lai iegādātos elektrības uzlādes stacijas, portatīvos lādētājus, silto apģērbu, rotaļlietas un citas nepieciešamās praktiskās lietas bērniem Ukrainā.
Pasākumu rīko Saeima sadarbībā ar labdarības organizāciju “Ziedot.lv” un biedrību “Ukrainas studiju centrs”.
Iepriekšējos gados parlamenta Ziemassvētku labdarības akcijā sagādātās noderīgās lietas nonākušas pie bērniem Jabluņivkas internātskolā, Udaicu izglītības un rehabilitācijas centrā, sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas centros Čerņihivas un Ņižinas pilsētās, kā arī Hmiļņicas ciemā Ukrainā.
Izsolē piedāvāto priekšmetu katalogs.
