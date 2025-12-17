Saeima ceturtdien noslēgs rudens sesiju un lems par izmaiņām likumā saistībā ar tālmācību

Noslēdzošajā rudens sesijas sēdē ceturtdien, 18.decembrī, Saeima galīgajā lasījumā lems par grozījumiem Izglītības likumā, kas noteic, ka mācībām skolās ir jānotiek pamatā klātienē.
Tāpat galīgajā lasījumā parlamentārieši rīt lems par steidzamajiem grozījumiem Būvniecības likumā, lai vienkāršotu prasības fiziskām personām būvniecības uzsākšanai.
Saeima galīgajā lasījumā skatīs arī grozījumus Civilprocesa likumā un Notariāta likumā, kas paredz, ka pie notāra šķirto laulību gadījumā vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un bērna uzturlīdzekļiem ir ar saistošu spēku notariālā akta formā un ir tieši izpildāma bez tiesvedības procesa.
Tāpat trešajā lasījumā deputāti lems par izmaiņām, kas precizē regulējumu ķirurģiskās kontracepcijas veikšanai, un likumprojektu par Latvijas pievienošanos konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kā arī par grozījumiem, kas Augstskolu likumu paredz papildināt ar normu, kas regulē akadēmiskās ētikas un godīguma jautājumus.
Savukārt otrajā lasījumā Saeima lems par Alūksnes novada iekļaušanu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā un Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumprojektu. Tāpat otrajā lasījumā deputāti skatīs jauna Imigrācijas likuma projektu un regulējumu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas un Šveices pilsoņi, viņu un Latvijas pilsoņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijā, īstenojot brīvas pārvietošanās tiesības, kā arī šo tiesību ierobežojumus.
Konceptuāli deputāti lems par grozījumiem, kas paredz ieviest Zemessardzes atbalstītāja statusu, lai paplašināšanu sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā un tie cilvēki, kuri veselības vai vecuma dēļ nevar dienēt, varētu atbalstīt Zemessardzi ar savām zināšanās un prasmēm. Tāpat pirmajā lasījumā Saeima skatīs izmaiņas, ar kurām plānots noteikt stingrākas prasības likumu pārkāpušiem uzturēšanās atļauju saņēmējiem.
Sēdes darba kārtībā iekļauts lēmuma projekts par deputātu apstiprināšanu darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā par problēmām nacionālajā un Eiropas Savienības regulējumā un izpildinstitūciju darbā saistībā ar masveidīgu trešo valstu pilsoņu ieceļošanu Latvijā.
Parlamentārieši lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp grozījumiem, kas paredz atbrīvot no kriminālatbildības nepilngadīgas personas par narkotisko un psihotropo, kā arī psihoaktīvo vielu lietošanu, lai veicinātu resocializāciju. Tāpat deputāti lems par vairāku likumprojektu nodošanu komisijām, ar kuriem plānots veicināt bērnu agrīnās attīstības skrīninga ieviešanu.
Saeimas 18.decembra sēdes darba kārtībā iekļauti 37 jautājumi, savukārt pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests