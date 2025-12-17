Budžeta komisija sāk Autoceļu lietošanas nodevas likuma grozījumu otrreizēju caurlūkošanu; nodevas pagaidām paliks iepriekšējā gada līmenī

(17.12.2025.)

“Iepriekš pieņemtais likums janvārī nestāsies spēkā un autoceļu lietošanas nodeva pagaidām paliek tāda pati, kā līdz šim,” uzsver Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša. Komisija trešdien, 17.decembrī, sāka otrreizēji caurlūkot grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā.

Likumprojektam kopumā iesniegti 25 priekšlikumi, un sēdē komisija uzklausīja Valsts prezidenta kancelejas, atbildīgo ministriju un nozares pārstāvjus, kā arī priekšlikumu iesniedzējus par aktuālo situāciju, būtiskākajiem izaicinājumiem un panāktajiem kompromisiem, lai rastu atbilstošu situācijas risinājumu.

“Komisija ir uzdevusi atbildīgajām ministrijām sagatavot un iesniegt detalizētus pēdējo trīs gadu datus par plānotajiem un gūtajiem ieņēmumiem no autoceļu lietošanas nodevas, kā arī grozījumu un priekšlikumu fiskālās ietekmes izvērtējumu. Tāpat komisija aicina rūpīgi izvērtēt jebkuru plānoto izmaiņu ietekmi uz tautsaimniecību,” norāda komisijas priekšsēdētāja.

Iesniegtos priekšlikumus komisija sāks vērtēt nākamā gada janvārī, informē A.Čakša. Plānots, ka parlaments likumprojektu atkārtoti skatīs 2026.gada 15.janvārī.

Sēdē piedalījās pārstāvji no dažādu nozaru nevalstiskajām organizācijām, tostarp biedrības “Zemnieku saeima”, Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas Auto”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes, Latvijas Mednieku savienības, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas un biedrības “Auto asociācija”.

Izmaiņas Autoceļu lietošanas nodevas likumā Saeimā pieņemtas šī gada 3.decembrī līdz ar nākamā gada Valsts budžeta likumu pakotni. Tās paredzēja no nākamā gada 1.janvāra palielināt lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevu (vinješu) kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām, kā arī paplašināt autoceļu tīklu, par kuriem būtu jāmaksā nodeva. Likuma normas Saeimu pārskatīt otrreiz aicinājis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

 

